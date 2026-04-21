Lachse auf Koks schwimmen doppelt so weit

Forschende: „Es gibt weltweit Rauschgift in Gewässern“

Die Fachleute merkten an, dass Rückstände von Rauschgift bereits in Gewässern auf der ganzen Welt nachgewiesen wurden. Im Sommer 2024 wurden etwa in der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro Haie positiv auf Kokain getestet. Für Menschen, die Fisch konsumieren, bestehe laut den Forschenden dennoch keine Gefahr, da die Mengen dafür zu gering sind.