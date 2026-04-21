Madrid: Julia Grabher steht in der zweiten Runde

Hoher Ball-Absprung behagt Grabher

„Ich bin wirklich glücklich“, sagte Grabher noch auf dem Court nach der Partie, in der sie im Head-to-Head auf 1:1 stellte. „Sie ist so eine gute Spielerin. Es war ein hartes Match für mich.“ Nach dem verlorenen zweiten Satz sei es für sie wichtig gewesen, „positiv zu bleiben. Ich habe mich im dritten Satz besser und besser gefühlt.“ Die Bedingungen in der Meereshöhe von rund 660 m würden ihr behagen. „Es passt zu meinem Spiel mit dem hohen Ball-Absprung.“