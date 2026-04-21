Austria-Retter verrät all seine Transfer-Pläne!

Der Sanierungsplan von Zweitliga-Fixabsteiger Austria Klagenfurt ist durch. Gönner Helmut Kaltenegger legt dafür weitere 1,1 Millionen Euro auf den Tisch, verrät seine Pläne in der Regionalliga Süd: Diese Trainer und diese Spieler hat er auf der Wunschliste. Und: Die Austria Amateure steigen fix in die Unterliga ab. Zudem wurde ein Mann aus dem Kader geworfen.
Der Sanierungsplan der Austria Klagenfurt ist durch. Rund 4,9 Millionen Euro hoch – also noch etwas mehr als erwartet – waren am Ende die anerkannten Forderungen an die violette GmbH der 157 Gläubiger. Rund 780.000 € der 121 Gläubiger waren es hingegen beim Verein.
Quote angenommen
Bei der heutigen Gläubigerabstimmung wurden beide Pläne mit einer Quote von 20 Prozent angenommen – davon zehn Prozent zahlbar binnen 14 Tagen und zehn Prozent bis 31. Dezember dieses Jahres.
„Demütig bleiben“
Masseverwalter Michi Pontasch zeigte sich zufrieden: „Aus Sicht des Sanierungsverfahrens haben wir alle Ziele erreicht. Jetzt ist die Austria wieder in Freiheit entlassen. Nun heißt es, dass man demütig weiter arbeitet.“
1,1 Millionen Euro
Gerettet hat die Austria Klagenfurt einmal mehr Helmut Kaltenegger. Der Goldhändler steckte für die Quote 1,1 Millionen Euro rein. „Wir mussten wieder mal alle 100 Prozent geben, weil sonst keiner fünf Euro in der Tasche hat. Möglich, dass zwar noch von FIFA-Transfererlösen was reinkommt – aber das ist ja noch nicht fix“, sagt Kaltenegger.
Für all das erwarte ich mir jetzt, dass die Austria Klagenfurt in der Regionalliga keine einzige Niederlage erleiden wird!
Helmut Kaltenegger
In Summe über 2 Millionen von Kaltenegger
Rechnet man die nun für die Quote benötigten 1,1 Millionen Euro dazu, steckte der TGI-Gold-Unternehmer in Summe also bereits über 2,2 Millionen Euro in den Waidmannsdorfer Klub. „Das sind ja nur Bagatellbeträge“, nimmt es Kaltenegger mit Galgenhumor und hat zeitgleich eine große Forderung:
„Das erwarte ich mir jetzt dafür!“
„Für all das erwarte ich mir jetzt, dass die Austria Klagenfurt in der Regionalliga keine einzige Niederlage erleiden wird! Wenn das passiert, wird es einen heftigen Tarzan-Schrei von mir geben!“
Fix in die Regionalliga
Denn nun ist ja fix: Die Waidmannsdorfer dürfen in der kommenden Saison definitiv an der neuen Regionalliga Süd (mit Treibach, WAC Amateure und Velden plus vier weitere Aufsteiger aus der Kärntner Liga) teilnehmen – zumal das Insolvenzverfahren noch vor Beendigung der Zweitliga-Meisterschaft abgeschlossen ist. In 14 Tagen wird dies rechtskräftig.
„Vier bis fünf Kaliber“
Seine Pläne legt der in Wien lebende Steirer dafür der „Krone“ offen. „Die Mannschaft macht es mit den vielen Jungen in der 2. Liga bisher sehr brav – die wollen wir alle halten und weiter aufbauen!“ Rund um sie will Kaltenegger aber kräftig aufrüsten. „Wir werden vier bis fünf Kaliber dazuholen!“
Dieser Stürmer steht auf der Liste
Kaltenegger nennt bereits Namen – darunter auch einen ehemaligen Rapid-Offensivmann. „Deni Alar von Admira Wacker möchte ich haben – mit ihm werden wir Gespräche führen, er kann für Tore sorgen. Es tragen sich aber viele weitere Spieler an. Einen Mann von Roter Stern Belgrad, zwei ehemalige Leoben-Akteure und einen weiteren Stürmer hätte ich noch gerne“, betont Kaltenegger.
Jancker oder Fink. . .
Die Trainerfrage scheint auch geklärt: Wie es aussieht, sind die Tage des aktuellen violetten Cheftrainers Bobby Grubor gezählt. „Carsten Jancker und Thorsten Fink sind die zwei Namen, die ich im Kopf habe.“ Jancker betreute die Violetten bereits am Ende der vergangenen Saison, musste den Abstieg hinnehmen, wurde damals bekanntlich von Kaltenegger direkt bezahlt. Fink hingegen ist aktuell Coach des türkischen Erstligisten Samsunspor, hat dort aber noch bis Sommer 2027 Vertrag.
Jahreshauptversammlung
Künftig will Kaltenegger wie berichtet auch als Präsident der Austria Klagenfurt fungieren – eine Jahreshauptversammlung soll es bald geben. „Das wurde mir zugesagt. Wie bereits erklärt werde ich auch zwei meiner Mannen in den Vorstand dafür holen.“
„Muss zwei Meter zurückweichen“
Gesellschafter Zeljko Karajica bleibt der Austria weiterhin erhalten. „Er muss künftig aber zwei Meter zurückweichen“, hatte Kaltenegger der „Krone“ noch vor wenigen Wochen gesagt. Nun betont er: „Ich weiß, dass er vielen nicht sympathisch ist. Aber immerhin hat er viel Geld in den Verein gesteckt. Aber wenn ich mit meinen Vorständen dann im Präsidium bin, haben wir eh ein großes Stück vom Kuchen!“
Austria-Amateure steigen ab
Der Austria-Abstieg hat nun auch für die Amateure Konsequenzen. Diese müssen nun nach der Kärntner-Liga-Saison fix in die Unterliga runter. „Daher gibt es keinen sportlichen Absteiger aus der Kärntner Liga“, bestätigt KFV-Geschäftsführer Richard Watzke.
Spieler ist schon weg
Info am Rande: Nicht mehr dabei ist Innenverteidiger Mario Matkovic. Nach einer Sprunggelenks-Verletzung weigerte sich der kroatische Innenverteidiger, mit Spielen bei den Amateuren wieder aufgebaut zu werden. Daher wurde der 23-Jährige aus disziplinären Gründen aus dem Kader geworfen, darf künftig auch nur noch Einzeltraining machen. „Ja, das stimmt so“, bestätigt der aktuelle Trainer Grubor. Der 1,95 Meter große Hüne ist von Kroatiens Erstligist HNK Gorica ausgeliehen und verlässt den Klub am Saisonende fix.
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