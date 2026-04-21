Austria-Retter verrät all seine Transfer-Pläne!

„Muss zwei Meter zurückweichen“

Gesellschafter Zeljko Karajica bleibt der Austria weiterhin erhalten. „Er muss künftig aber zwei Meter zurückweichen“, hatte Kaltenegger der „Krone“ noch vor wenigen Wochen gesagt. Nun betont er: „Ich weiß, dass er vielen nicht sympathisch ist. Aber immerhin hat er viel Geld in den Verein gesteckt. Aber wenn ich mit meinen Vorständen dann im Präsidium bin, haben wir eh ein großes Stück vom Kuchen!“