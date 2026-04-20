Behinderter Kea wird mit Kampftechnik zu Alphatier

Keine klassischen Schnabelduelle

Normalerweise kämpfen Kea-Papageien um Rangordnung, indem sie sich mit dem Schnabel attackieren – oft durch Bisse am Hals oder Körper. „Bruce“ kann das nicht. Stattdessen hat er eine völlig neue Technik entwickelt: Er stößt seinen unteren Schnabel wie eine Art „Stoßwaffe“ nach vorne und attackiert seine Gegner gezielt mit schnellen Vorwärtsbewegungen, manchmal auch durch Anlaufen oder Springen.