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Ist Boss der Gruppe

Behinderter Kea wird mit Kampftechnik zu Alphatier

Wissen
20.04.2026 20:22
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es klingt fast unmöglich: Ein Papagei ohne Oberschnabel setzt sich gegen alle Rivalen durch und wird zum unangefochtenen Anführer seiner Gruppe – nicht trotz seiner Behinderung, sondern gerade wegen einer überraschend erfundenen Kampftechnik (siehe Video oben). Forschende sprechen von einem außergewöhnlichen Fall tierischer Anpassungsfähigkeit.

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Im Mittelpunkt steht der männliche Kea-Papagei namens „Bruce“ aus Neuseeland, der in einer Auffangstation lebt. Ihm fehlt der gesamte obere Teil seines Schnabels – vermutlich eine schwere Verletzung aus seiner Jugend. Trotzdem hat er es geschafft, in seiner Gruppe die dominante Rolle einzunehmen.

Keine klassischen Schnabelduelle
Normalerweise kämpfen Kea-Papageien um Rangordnung, indem sie sich mit dem Schnabel attackieren – oft durch Bisse am Hals oder Körper. „Bruce“ kann das nicht. Stattdessen hat er eine völlig neue Technik entwickelt: Er stößt seinen unteren Schnabel wie eine Art „Stoßwaffe“ nach vorne und attackiert seine Gegner gezielt mit schnellen Vorwärtsbewegungen, manchmal auch durch Anlaufen oder Springen.

Mit Kea „Bruce“ ist definitiv nicht zu spaßen.
Mit Kea „Bruce“ ist definitiv nicht zu spaßen.(Bild: Ximena Nelson)
„Bruce“ ist schnabellos, aber unbesiegt.
„Bruce“ ist schnabellos, aber unbesiegt.(Bild: Alex Grabham)

Die Forschenden beschreiben diese Methode als eine Art „Beak-Jousting“ – also sinngemäß ein „Schnabel-Tjosten“, angelehnt an mittelalterliche Lanzenkämpfe. Diese Technik ist bei anderen Keas nicht beobachtet worden.

Das Ergebnis ist eindeutig: „Bruce“ gewinnt alle dokumentierten Auseinandersetzungen mit anderen Männchen. In einer Analyse von mehr als 200 beobachteten sozialen Konflikten setzte er sich in allen direkten Duellen durch, an denen er beteiligt war.

Vom Außenseiter zum Anführer
Die Konsequenz dieser ungewöhnlichen „Kampfkunst“: „Bruce“ ist inzwischen das ranghöchste Männchen seiner Gruppe. Er bekommt zuerst Zugang zu Futterstellen, wird von anderen Tieren teilweise sogar gepflegt und zeigt insgesamt weniger Stressanzeichen als seine Artgenossen.

Nach Angaben der Forschenden sind seine Stresshormonwerte am niedrigsten in der gesamten Männchengruppe – ein Hinweis darauf, dass seine dominante Position ihm auch biologisch zugutekommt.

Intelligenz als Überlebensstrategie
Der Fall sorgt in der Wissenschaft für Aufmerksamkeit, weil er zeigt, wie flexibel Tiere mit Einschränkungen umgehen können. Statt zu scheitern, entwickelt „Bruce“ eine neue Strategie, die ihm sogar Vorteile verschafft. Ein beteiligter Forscher betont laut Studie, dass dieser Fall zeige, wie Verhalten körperliche Nachteile teilweise ausgleichen könne – zumindest bei besonders lernfähigen Tierarten wie dem Kea.

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Mehr als nur ein Einzelfall
Die Forschenden sehen in „Bruce“ nicht nur eine kuriose Ausnahme, sondern einen Hinweis darauf, wie Tiere generell mit Behinderungen umgehen können. Statt automatisch benachteiligt zu sein, können manche Tiere neue Wege finden, um sich in sozialen Hierarchien zu behaupten.

Gleichzeitig wirft der Fall auch Fragen auf: Wenn Tiere selbst Lösungen für körperliche Einschränkungen entwickeln – etwa durch neue Verhaltensweisen -, ist technische Hilfe durch den Menschen immer sinnvoll?

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