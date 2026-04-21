Ciao und Tschüss bei den Tiroler Sozialdemokraten

In der Politik ist es oft so wie mit einem Kaugummi. Irgendwann ist der Geschmack zwar weg, aber man kaut trotzdem und ohne nachzudenken weiter. Aus reiner Gewohnheit und wahrscheinlich nur, damit man etwas zwischen den Zähnen spürt. Beim „Never Ending Streit“ der Tiroler SPÖ mit ihrem geschassten, einst vielfach gefeierten „Helden“ Georg Dornauer ist es ähnlich. Die einen, die Landespartei, will den mittlerweile geschmacklosen, gar nicht mehr angenehmen Kaugummi nur mehr loswerden, ausspucken. Der Kaugummi, also Dornauer, hatte eigentlich vor, so lange wie nur möglich „gekaut“ zu werden und damit in aller Munde zu bleiben. Beides passt natürlich so wie ein Plus und ein Minus nicht zusammen, da kann man noch so linkslinks angehaucht sein.