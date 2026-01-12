Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mysteriöse Wolke

Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln

Wissenschaft
12.01.2026 11:00

Eine Aufnahme, die dem Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) gelungen ist, stellt die Wissenschaft vor ein Rätsel. Das Bild (siehe oben) zeigt eine mysteriöse, bunte Stoßwelle um einen toten Stern, die es so eigentlich nicht geben sollte ...

0 Kommentare

Nach allem, was man bisher über die zugrunde liegenden physikalischen Prozesse weiß, dürfte es um den kleinen, ausgebrannten Stern mit dem sperrigen wissenschaftlichen Namen RXJ0528+2838 eine solche Struktur eigentlich gar nicht geben. Die ebenso rätselhafte wie auch beeindruckende Entdeckung stelle unser Verständnis davon, wie tote Sonnen ihre Umgebung beeinflussen, infrage, heißt es auf der ESO-Website.

Nach allem, was man bisher über die zugrunde liegenden physikalischen Prozesse weiß, dürfte es eine solche Struktur um den kleinen, ausgebrannten Stern RXJ0528+2838 eigentlich gar nicht geben. Diese ebenso rätselhafte wie beeindruckende Entdeckung stelle unser Verständnis davon infrage, wie tote Sterne ihre Umgebung beeinflussen, heißt es auf der ESO-Website

„Wir haben etwas entdeckt, das man so noch nie gesehen hat – und vor allem etwas völlig Unerwartetes“, erläutert Simone Scaringi, der an der Universität Durham (Großbritannien) forscht. „Unsere Beobachtungen zeigen einen intensiven Materiestrom, der nach unserem heutigen Verständnis gar nicht existieren dürfte“, ergänzt Krystian Ilkiewicz vom Astronomischen Zentrum Nicolaus Copernicus in Warschau. Materie, die von Himmelskörpern ins All hinausgeschleudert wird, wird in Wissenschaftskreisen meist als „Outflow“ (Ausfluss; Anm.) bezeichnet.

Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.(Bild: ESO/K. Ilkiewicz und S. Scaringi)

Der Stern RXJ0528+2838 ist rund 730 Lichtjahre von der Erde entfernt und bewegt sich – wie unsere Sonne und viele andere Sterne – auf einer Bahn um das Zentrum unserer Galaxis. Auf diesem Weg wechselwirkt er mit dem Gas, das den Raum zwischen den Sternen erfüllt, und erzeugt dabei eine spezielle Form einer Stoßfront, eine bogenförmige Stoßfront, auch Bugstoßwelle genannt.

Das ist „eine bogenförmige Anordnung von Materie, ähnlich der Welle, die sich vor dem Bug eines Schiffs aufbaut“, erklärt Noel Castro Segura von der Universität Warwick (Großbritannien). Solche Bugstoßwellen entstehen normalerweise durch Material, das vom Zentralstern ausgestoßen wird. Im Fall von RXJ0528+2838 kann jedoch keiner der bekannten Mechanismen die Beobachtungen vollständig erklären.

RXJ0528+2838 ist ein Weißer Zwerg – also der übrig gebliebene Kern eines sterbenden Sterns geringer Masse – und wird von einem sonnenähnlichen Begleiter umkreist. In solchen Doppelsternsystemen wird dem Begleitstern Materie entzogen, die auf den Weißen Zwerg übergeht und dabei häufig eine Scheibe um ihn bildet. 

Forscher: Seltener „Wow-Moment“
Diese Scheibe „füttert“ den toten Stern, und ein Teil des Materials wird zugleich ins All hinausgeschleudert, wodurch starke Materieströme entstehen. Bei RXJ0528+2838 gibt es jedoch keinerlei Anzeichen für eine solche Scheibe - was den Ursprung des Materiestroms und des umgebenden Nebels zu einem Rätsel macht.“Die Überraschung, dass ein angeblich ruhiges System ohne Scheibe einen derart spektakulären Nebel erzeugen kann, war einer dieser seltenen ‘Wow‘-Momente“, sagt Scaringi.

Form und Größe der Stoßfront deuten darauf hin, dass der Weiße Zwerg seit mindestens 1000 Jahren einen starken Materiestrom ausstößt. Wie ein toter Stern ohne Scheibe so lange aktiv sein kann, wissen die Forschenden bislang nicht – aber sie haben eine Vermutung.

Bekannt ist, dass dieser Weiße Zwerg ein starkes Magnetfeld besitzt. Dieses lenkt die dem Begleitstern entzogene Materie direkt auf den Weißen Zwerg, ohne dass sich dabei eine Scheibe bildet. „Unsere Entdeckung zeigt, dass solche Systeme auch ohne Scheibe starke Materieströme erzeugen können – und damit einen Mechanismus offenbaren, den wir bisher nicht verstehen. Das stellt das gängige Bild davon infrage, wie sich Materie in diesen extremen Doppelsternsystemen bewegt und verhält“, sagt Ilkiewicz.

Hinweis auf verborgene Energiequelle?
Die Ergebnisse deuten auf eine verborgene Energiequelle hin, vermutlich das starke Magnetfeld. Doch dieser „mysteriöse Motor“, wie Scaringi ihn nennt, ist noch längst nicht verstanden. Die Daten zeigen nämlich, dass das heutige Magnetfeld eigentlich nur ausreichen würde, um eine solche Stoßfront über einige hundert Jahre aufrechtzuerhalten – und erklärt damit nur einen Teil dessen, was die Astronomen beobachten.

Porträt von Wilhelm Eder
Wilhelm Eder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
145.968 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
140.926 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
104.511 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Wissenschaft
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Krone Plus Logo
Warum so langsam?
Was das Wetter mit dem Tempo im Tunnel zu tun hat
Krone Plus Logo
Untergang rückt näher
Einstein ade: Wir müssen das Universum neu denken
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Wegen Klimawandel: Wird Europa zum Eiskasten?
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf