Sex-Skandal um 70 Italien-Profis und F1-Fahrer

Den Berichten zufolge sollen rund 100 Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren sexuelle Dienstleistungen gegen Bezahlung angeboten haben. Die Angebote hätten sich gezielt an eine wohlhabende Kundschaft gerichtet, darunter neben Fußballern auch Unternehmer. Dabei soll auch Lachgas konsumiert worden sein. Das Gas sei bei Kickern unter anderem deshalb beliebt, weil es bei Dopingkontrollen nicht nachgewiesen werde, hieß es in den Berichten.