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Mit rund 100 Frauen

Sex-Skandal um 70 Italien-Profis und F1-Fahrer

Fußball International
21.04.2026 18:00
(Bild: Krone KREATIV/peopleimages - stock.adbobe.com, LPD Wien)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Prostitutions-Skandal in Italien! Rund 70 Profifußballer aus der Serie A und auch ein Formel-1-Fahrer zählten laut Medienberichten offenbar zu den Kunden einer Event- und Promotionsfirma aus der Mailänder Nachtszene, die nun ins Visier der Polizei geraten ist.

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Begonnen hatte alles im Jahr 2019 und es wurde auch während des Corona-Lockdowns nicht weniger freizügig gefeiert! Spieler von Milan, Inter und auch Juventus, sowie ein Formel-1-Fahrer haben es offenbar in der Mode-Metropole richtig krachen lassen.  

(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Den Berichten zufolge sollen rund 100 Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren sexuelle Dienstleistungen gegen Bezahlung angeboten haben. Die Angebote hätten sich gezielt an eine wohlhabende Kundschaft gerichtet, darunter neben Fußballern auch Unternehmer. Dabei soll auch Lachgas konsumiert worden sein. Das Gas sei bei Kickern unter anderem deshalb beliebt, weil es bei Dopingkontrollen nicht nachgewiesen werde, hieß es in den Berichten.

(Bild: Kronen Zeitung)

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1,2 Millionen Euro beschlagnahmt
Vier Manager der Event- und Promotionsfirma wurden mittlerweile unter Hausarrest gestellt. Ihnen werden Ausbeutung, Beihilfe zur Prostitution, Drogenhandel und Geldwäsche vorgeworfen. Zudem beschlagnahmten die Ermittler Vermögenswerte im Wert von rund 1,2 Millionen Euro.

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