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Für „Clasico“ im Mai

SIE wird das neue Barca-Trikot entwerfen!

Fußball International
21.04.2026 18:30
Olivio Rodrigo steht kurz vor der Veröffentlichung ihres dritten Albums.
Olivio Rodrigo steht kurz vor der Veröffentlichung ihres dritten Albums.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jason Kempin)
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Von krone.at

Mit gerade einmal 23 Jahren hat sie bereits drei Grammy Awards gewonnen und zählt wohl zu den aufstrebendsten Popstars. Jetzt wird Olivia Rodrigo eine ganz besondere Ehre zuteil: Sie soll das Trikot des FC Barcelona für den Clásico am 10. Mai gegen Real Madrid entwerfen.

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Hintergrund der Kooperation ist eine Zusammenarbeit zwischen Spotify und dem Verein. Statt der sonst üblichen Sponsorenlogos werden die Trikots mit einer Hommage an gewisse Künstler versehen.

Star tritt in große Fußstapfen
Vor Olivia Rodrigo waren schon mehrere Superstars auf dem Trikot des FC Barcelona zu sehen. Darunter Drake, Rosalía, die Rollings Stones, Karol G, Coldplay und Travis Scott. Die 23-Jährige tritt außerdem in die Fußstapfen von Ed Sheeran, der am 26. Oktober beim Hinspiel der La-Liga-Saison im Santiago Bernabéu auf dem Trikot des FC Barcelona zu sehen war.

Neues Album wird bald veröffentlicht
Ausgewählt wurde die Künstlerin kurz vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums „You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love“. Dieses erscheint am 12. Juni, doch die Sängerin performte bereits den ersten Song des Albums bei ihrem Auftritt beim Coachella-Festival. Der Durchbruch gelang Rodrigo 2019 mit der Hauptrolle in der Disney-Serie „High School Musical: The Series“, die zum weltweiten Phänomen wurde.

Popstar will das Spiel live sehen
Wie „Mundo Deportivo“ schreibt, plant der FC Barcelona schon den Start der Kampagne von Olivia Rodrigo. Demnach soll es bereits Fotoshootings der Sängerin mit dem speziellen Trikot gegeben haben. Wenn möglich, will Rodrigo selbst im Camp Nou anwesend sein, um das Spiel am 10. Mai live mitzuverfolgen.

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