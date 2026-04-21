SIE wird das neue Barca-Trikot entwerfen!

Neues Album wird bald veröffentlicht

Ausgewählt wurde die Künstlerin kurz vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums „You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love“. Dieses erscheint am 12. Juni, doch die Sängerin performte bereits den ersten Song des Albums bei ihrem Auftritt beim Coachella-Festival. Der Durchbruch gelang Rodrigo 2019 mit der Hauptrolle in der Disney-Serie „High School Musical: The Series“, die zum weltweiten Phänomen wurde.