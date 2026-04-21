Display in Cockpit schlug Kapitän bewusstlos

Pilot hatte „Sterne vor den Augen“

Die Maschine kehrte nach dem Notfall sofort zum Harry Reid International Airport in Las Vegas um. Auf Nachfrage des Towers wegen der Flugunfähigkeit des Kapitäns erklärte der Copilot: „Ja, es ist das Head-up-Display auf der Kapitänsseite – es kam während des Startlaufs herunter und traf ihn ziemlich hart am Kopf.“ Er führte aus: „Das Ding ist riesig, kam runter, hat ihm auf den Kopf geknallt, ihm sind ein paar Sterne vor den Augen geglitten, und er hat angefangen zu kotzen.“