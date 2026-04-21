„Er fing an zu kotzen“
Display in Cockpit schlug Kapitän bewusstlos
Brenzliger Zwischenfall während des Startvorgangs einer Boeing 737-700 in Las Vegas: Das Head-up-Display des Kapitäns löste sich, als die Maschine der Southwest Airlines abhob und fiel dem Piloten auf den Kopf. Dieser verlor kurz das Bewusstsein und musste sich danach übergeben – das Flugzeug musste umkehren.
Das Flugzeug hob am 19. April in Las Vegas ab und sollte eigentlich nach Reno fliegen. Doch im Steigflug löste sich das Display aus der Halterung und traf den Piloten am Kopf. Der erste Offizier meldete den dramatischen Vorfall sofort dem Tower.
In diesem Posting sieht man ein Head-up-Display, das dem Piloten wichtige Flugdaten wie Geschwindigkeit, Flughöhe, Kurs und Flugbahn direkt auf einer Glasscheibe anzeigt:
Pilot hatte „Sterne vor den Augen“
Die Maschine kehrte nach dem Notfall sofort zum Harry Reid International Airport in Las Vegas um. Auf Nachfrage des Towers wegen der Flugunfähigkeit des Kapitäns erklärte der Copilot: „Ja, es ist das Head-up-Display auf der Kapitänsseite – es kam während des Startlaufs herunter und traf ihn ziemlich hart am Kopf.“ Er führte aus: „Das Ding ist riesig, kam runter, hat ihm auf den Kopf geknallt, ihm sind ein paar Sterne vor den Augen geglitten, und er hat angefangen zu kotzen.“
Nach nur 17 Minuten in der Luft landete das Flugzeug wieder in der Glücksspielmetropole. Die Fluggäste und der Rest der Besatzung blieben unverletzt. Der Pilot dagegen wurde mit einem Rollstuhl aus der Boeing geschoben und in ein Krankenhaus gebracht.
Nach 90 Minuten konnte das Flugzeug schließlich mit einem Ersatzkapitän seine Reise antreten und mit zweistündiger Verspätung in Reno landen.
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