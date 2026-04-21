Fahndung: Pistolenmann raubte Wiener Apotheke aus!

Täter mit schwarzen Stoffbeuteln unterwegs

Der Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß, von dünner Statur und hat einen hellen Hauttyp. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Trainingsanzug mit „PUMA“-Aufschrift, dunkle Schuhe sowie eine weiße FFP2-Maske. Auffällig: Der Täter hatte zwei schwarze Stoffbeutel bei sich. Bewaffnet war er mit einer schwarzen Pistole.