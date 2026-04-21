Fahndung: Pistolenmann raubte Wiener Apotheke aus!

Schock am helllichten Tag in Wien-Liesing: Am Dienstagnachmittag wurde eine Apotheke Ziel eines bewaffneten Überfalls. Die Suche nach dem Täter läuft!
Wie die Wiener Polizei berichtet, betrat ein bislang unbekannter Täter das Geschäft, bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und verlangte Bargeld.
Großfahndung bislang ohne Erfolg
Die Mitarbeiterin übergab daraufhin das Geld – der Räuber ergriff sofort die Flucht. Laut Polizei lief der Mann in Richtung Fürst-Liechtenstein-Straße davon. Eine umgehend eingeleitete Großfahndung blieb bislang ohne Erfolg.
Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen, die Fahndung läuft auf Hochtouren.
Täter mit schwarzen Stoffbeuteln unterwegs
Der Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß, von dünner Statur und hat einen hellen Hauttyp. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Trainingsanzug mit „PUMA“-Aufschrift, dunkle Schuhe sowie eine weiße FFP2-Maske. Auffällig: Der Täter hatte zwei schwarze Stoffbeutel bei sich. Bewaffnet war er mit einer schwarzen Pistole.
Die Polizei bittet dringend um Mithilfe: Sachdienliche Hinweise werden – auch anonym – in jeder Polizeidienststelle oder telefonisch unter 01/31310-33800 entgegengenommen.
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