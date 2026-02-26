Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch

Haben keinerlei Verteidigungsstrategie

Ratten, Marder, Katzen und andere Tiere, die Siedler einst nach Neuseeland eingeschleppt haben, hatten die moosgrünen Kakapos – der Name setzt sich aus den Maori-Wörtern „kaka“ (Papagei) und „po“ (Nacht) zusammen – an den Rand des Aussterbens gebracht. Da es dort früher keine Säugetiere gab, waren die Vögel auch nicht auf Feinde eingestellt: Sie leben auf dem Waldboden, legen dort ihre Eier, können nicht fliegen – und haben keinerlei Verteidigungsstrategien entwickelt.