Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fast ausgestorben

Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch

Wissen
26.02.2026 13:06
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Die Kakapos, die „größten, fettesten und flugunfähigsten Papageien der Welt“, waren in ihrer Heimat Neuseeland schon fast ausgestorben. Da die Vögel nur brüten, wenn die Rimu-Bäume reichlich Beeren tragen – was aber nur alle zwei bis vier Jahre und eben heuer der Fall ist –, hoffen Forscher auf jede Menge Nachwuchs.

0 Kommentare

Mitte der 1990er-Jahre war die nachtaktive Vogelart akut vom Aussterben bedroht. 1994 war mit nur noch 47 Vögeln ein absoluter Tiefststand erreicht. Dank intensiver Bemühungen von Tierschützern und Forschern hat sich der Bestand der wenigen verbliebenen Kakapos langsam, aber stetig erhöht und ist bis Anfang 2026 wieder auf 237 Exemplare angewachsen.

Brüten nur, wenn Rimu-Baum Früchte trägt
Der Kakapo, der einzige bekannte rezente flugunfähige Vogel ist im Wesentlichen ein Pflanzenfresser. Die Weibchen der dicklichen Vogelart, die stark nach Blumen und Honig riecht, brüten erst ab ihrem neunten oder zehnten Lebensjahr. Allerdings nicht jährlich, sondern nur, wenn die Rimu-Bäume reichlich Früchte tragen – was allerdings nur alle drei bis fünf Jahre der Fall ist. 2026 könnte deshalb – was den Nachwuchs der Kakapos betrifft – ein Rekordjahr werden.

Kakapos leben auf dem Waldboden, legen dort ihre Eier und können nicht fliegen.
Kakapos leben auf dem Waldboden, legen dort ihre Eier und können nicht fliegen.(Bild: kameraOne (Screenshot))

Haben keinerlei Verteidigungsstrategie
Ratten, Marder, Katzen und andere Tiere, die Siedler einst nach Neuseeland eingeschleppt haben, hatten die moosgrünen Kakapos – der Name setzt sich aus den Maori-Wörtern „kaka“ (Papagei) und „po“ (Nacht) zusammen – an den Rand des Aussterbens gebracht. Da es dort früher keine Säugetiere gab, waren die Vögel auch nicht auf Feinde eingestellt: Sie leben auf dem Waldboden, legen dort ihre Eier, können nicht fliegen – und haben keinerlei Verteidigungsstrategien entwickelt.

Lesen Sie auch:
Wichtiger Meilenstein
Neuseelands pummelige Papageien sind zurück
19.07.2023

Art galt bereits als ausgestorben
Die rund vier Kilo schweren Vögel lebten bis 2023 ausschließlich auf vier raubtierfreien Inseln vor der neuseeländischen Küste, wohin die Forscher übersiedelt hatten. Die Tierart wird von Forschern strengstens überwacht. Kakapos galten bereits als ausgestorben, als 1970 dann doch noch einige überlebende Exemplare gefunden wurden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
26.02.2026 13:06
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
188.524 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
144.266 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.300 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2586 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
909 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
877 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Mehr Wissen
Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Mikroben in Korallen
Gefährdete Naturstoff-Apotheke in Riffen entdeckt
Blick ins Unsichtbare
Dieses Bild zeigt unsere Milchstraße wie nie zuvor
Mission abgebrochen
Astronaut bricht Schweigen: Das war los auf ISS
Brechen alle Regeln
Diese Ameisen verzichten komplett auf Männchen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf