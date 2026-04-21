E-Moped-Irrsinn: Ist die StVO-Novelle zu lasch?

Mit 1. Mai tritt die 36. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft. Diese bringt unter anderem Helmpflichten für E-Scooter, E-Bikes und E-Mopeds, allerdings altersabhängig. Auch die Promillegrenze bei E-Scootern wurde gesenkt. Reichen die Änderungen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr aus? Teilen Sie Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!
Kinder und Jugendliche müssen künftig beim Fahren mit E‑Bikes bis zum 14. Lebensjahr und mit E‑Scootern bis zum 16. Lebensjahr verpflichtend einen Helm tragen. Bei Fahrrädern bleibt die Helmpflicht bis zum 12. Geburtstag unverändert bestehen. Für E‑Scooter wird außerdem neue Ausstattung vorgeschrieben: Sie müssen künftig über Blinker und eine Klingel verfügen. Zusätzlich wird die Alkoholgrenze für E‑Scooter-Lenker auf 0,5 Promille gesenkt, während sie für Fahrräder und E‑Bikes weiterhin bei 0,8 Promille bleibt.
Größere Änderungen bringt die Novelle auch bei E-Mopeds, allerdings in zwei Etappen. Da E-Mopeds unter bestimmten Voraussetzungen rechtlich bisher als Fahrräder eingestuft wurden, durften Kinder mit Radfahrausweis bereits ab neun Jahren unbegleitet damit fahren, sofern sie einen Helm tragen. Mit 1. Mai wird die Helmpflicht vom 12. zum 14. Geburtstag nach hinten verlegt. Ab 1. Oktober ist für das Fahren eines E-Mopeds ein Führerschein erforderlich und erst ab 15 Jahren möglich, die Helmpflicht gilt dann auch für Erwachsene. Das Fahren auf Radwegen ist dann ebenso verboten, da E-Mopeds dann als Kraftfahrzeuge gelten.
Ihre Meinung ist gefragt!
Wie sinnvoll halten Sie die altersabhängige Helmpflicht? Könnten Sie sich auch eine Helmpflicht für Erwachsene vorstellen? Wie stehen Sie zu den jeweiligen Promillegrenzen? Was halten Sie von den Regelungen hinsichtlich des E-Mopeds? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
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