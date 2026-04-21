E-Moped-Irrsinn: Ist die StVO-Novelle zu lasch?

Größere Änderungen bringt die Novelle auch bei E-Mopeds, allerdings in zwei Etappen. Da E-Mopeds unter bestimmten Voraussetzungen rechtlich bisher als Fahrräder eingestuft wurden, durften Kinder mit Radfahrausweis bereits ab neun Jahren unbegleitet damit fahren, sofern sie einen Helm tragen. Mit 1. Mai wird die Helmpflicht vom 12. zum 14. Geburtstag nach hinten verlegt. Ab 1. Oktober ist für das Fahren eines E-Mopeds ein Führerschein erforderlich und erst ab 15 Jahren möglich, die Helmpflicht gilt dann auch für Erwachsene. Das Fahren auf Radwegen ist dann ebenso verboten, da E-Mopeds dann als Kraftfahrzeuge gelten.