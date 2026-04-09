Neue „mysteriöse“ Art in 9100 Meter Tiefe entdeckt

Mithilfe von mit Ködern bestückte Landungsgeräte fingen die Forscher zudem in 8336 Metern Tiefe einen Schneckenfisch - ein neuer Tiefenrekord für Fische. Außerdem dokumentierten sie das Vorkommen des Aasfressers Alicella gigantea, einer riesigen, in der Tiefsee lebenden Flohkrebsart, die auch als „Superriesen-Flohkrebs“ bezeichnet wird. Die größten Exemplare dieser Tierart erreichen eine Länge von bis zu 34 Zentimeter.