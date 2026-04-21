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Alko-Lenker verurteilt

Gerichtsstrafen für grob fahrlässiges Fahren

Salzburg
21.04.2026 17:45
Zwei Verhandlungen am Dienstag im Salzburger Landesgericht.
Zwei Verhandlungen am Dienstag im Salzburger Landesgericht.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Zwei schwere Unfälle, zwei betrunkene Autofahrer und zwei Prozesse am Dienstag im Landesgericht: Bei beiden Prozessen zeigten sich die Angeklagten reuig und geständig. Beide erhielten unabhängig voneinander eine bedingte Haftstrafe und eine unbedingte Geldstrafe.

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Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle beschäftigten das Landesgericht am Dienstag: Zuerst musste sich eine Frau (53) erklären. Sie war am 7. April mit ihrem Auto unterwegs, als es zu einer Kollision mit einer Radfahrerin am Walserberg kam. Die Seniorin erlitt dabei eine schwere Verletzung an der linken Hand. Die Pkw-Lenkerin war betrunken unterwegs, hatte laut Alko-Test 0,8 Promille intus. „Ja, ich bereue es sehr“, sagte sie zur Richterin und legte ein Geständnis zum Vorwurf der grob fahrlässigen Körperverletzung ab. Beim Opfer hatte sie sich auch schon entschuldigt. Das nicht rechtskräftige Urteil: sechs Monate auf Bewährung und 480 Euro Geldstrafe. Zudem muss sie 1000 Euro der Seniorin zahlen.

Der zweite Unfall passierte bereits am 9. Jänner 2026 in Leogang: Der Lenker, ein Pinzgauer (26), hatte ebenfalls Alkohol im Blut – 1,8 Promille laut Tester. Bei winterlichen Fahrbedingungen geriet der Lenker durch überhöhtes Tempo ins Schleudern und prallte gegen das Auto einer belgischen Familie. Insgesamt sechs Personen wurden verletzt. Auch der 26-Jährige zeigte sich vor Gericht reuig und geständig. Urteil: acht Monate auf Bewährung und 2880 Euro Geldstrafe. 

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