Gerichtsstrafen für grob fahrlässiges Fahren

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle beschäftigten das Landesgericht am Dienstag: Zuerst musste sich eine Frau (53) erklären. Sie war am 7. April mit ihrem Auto unterwegs, als es zu einer Kollision mit einer Radfahrerin am Walserberg kam. Die Seniorin erlitt dabei eine schwere Verletzung an der linken Hand. Die Pkw-Lenkerin war betrunken unterwegs, hatte laut Alko-Test 0,8 Promille intus. „Ja, ich bereue es sehr“, sagte sie zur Richterin und legte ein Geständnis zum Vorwurf der grob fahrlässigen Körperverletzung ab. Beim Opfer hatte sie sich auch schon entschuldigt. Das nicht rechtskräftige Urteil: sechs Monate auf Bewährung und 480 Euro Geldstrafe. Zudem muss sie 1000 Euro der Seniorin zahlen.