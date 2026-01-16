So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor

Die NASA schickt 2026 zum ersten Mal seit 54 Jahren wieder Menschen zum Mond und die Vorbereitungen für die Artemis-2-Mission laufen bereits auf Hochtouren. Das erste mögliche Startfenster öffnet sich am 6. Februar. Krone+ erklärt, welche letzten Vorkehrungen die NASA bis dahin trifft – und wieso schon allein der Transport der Mega-Rakete SLS an ihren Startplatz eine logistische Herausforderung ist.
Am Wochenende beginnt die NASA mit den finalen Vorbereitungen für die Artemis-2-Mission, bei der an Bord der Raumkapsel Orion zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren wieder Menschen zum Mond geschickt werden. Der unbemannte Testlauf 2022 verlief reibungslos, doch diesmal steht mehr auf dem Spiel. Entsprechend minutiös wird der Start der Mega-Rakete SLS mit einer vierköpfigen Crew an Bord vorbereitet. Krone+ verrät Ihnen, wie.
