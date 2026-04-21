Fernsehkoch Schuhbeck bleibt auf freiem Fuß

Die Staatsanwaltschaft verlängerte die Unterbrechung der Haft jetzt bis mindestens 4. September 2026. Wie berichtet, war Schuhbeck bereits seit Mai vergangenen Jahres nicht mehr im Gefängnis. Laut seiner Verteidigung leidet der Koch, der kurz vor seinem 77. Geburtstag steht, an einer unheilbaren Krebserkrankung. Er wurde rechtskräftig zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.