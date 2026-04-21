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Fernsehkoch Schuhbeck bleibt auf freiem Fuß

Society International
21.04.2026 18:28
Promikoch Alfons Schuhbeck muss weiter nicht ins Gefängnis.
Promikoch Alfons Schuhbeck muss weiter nicht ins Gefängnis.(Bild: AFP/CHRISTOF STACHE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der frühere Fernseh- und Promikoch Alfons Schuhbeck bleibt weiter auf freiem Fuß. Der 76-Jährige sei nicht haftfähig, teilte die Staatsanwaltschaft München I am Dienstag mit. Ein Gutachter habe festgestellt, dass er auch nicht in ein Gefängnis mit Krankenabteilung kommen könne.

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Die Staatsanwaltschaft verlängerte die Unterbrechung der Haft jetzt bis mindestens 4. September 2026. Wie berichtet, war Schuhbeck bereits seit Mai vergangenen Jahres nicht mehr im Gefängnis. Laut seiner Verteidigung leidet der Koch, der kurz vor seinem 77. Geburtstag steht, an einer unheilbaren Krebserkrankung. Er wurde rechtskräftig zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

In einem ersten Prozess war Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung schuldig gesprochen worden, anschließend folgte ein Urteil wegen Insolvenzverschleppung. Die vier Jahre und drei Monate Haft sind die Gesamtstrafe für beide Taten.

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Schuhbeck kassierte für seine verzweigte Unternehmenskette staatliche Corona-Hilfen, obwohl die Firmen bereits pleite waren. Nach Angaben seines Insolvenzverwalters sitzt der ehemalige Koch des FC Bayern München und zahlreicher Promievents auf 27 Millionen Euro Schulden.

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