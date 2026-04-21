USA wollen Waffenruhe im Iran nicht verlängern

„Ich gehe davon aus, dass wir bombardieren werden, da dies die bessere Ausgangsposition ist. Aber wir sind bereit. Das Militär brennt auf einen Einsatz“, fuhr der US-Präsident fort. Zunächst hatte sich die US-Regierung noch zuversichtlich gezeigt, dass Gespräche mit dem Iran in Pakistan in letzter Minute stattfinden würden. Allerdings gab es am Dienstag keine offizielle Antwort der iranischen Führung, ob sie an einer zweiten Verhandlungsrunde teilnehmen werde oder nicht. „Eine Entscheidung des Iran, an den Gesprächen vor dem Ende der zweiwöchigen Waffenruhe teilzunehmen, ist von entscheidender Bedeutung“, kommentierte Pakistans Informationsminister Attaullah Tarar.