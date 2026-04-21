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Verruchtes Tour-Update

Lily Allen trägt backstage am liebsten Dessous

Society International
21.04.2026 18:00
Lily Allen gab ihren Fans ein besonders verruchtes Tour-Update ...
Lily Allen gab ihren Fans ein besonders verruchtes Tour-Update ...(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/lilyallen)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf die Frage, wie es um ihre aktuelle „West End Girl“-Tour steht, hat Lily Allen nur eine Antwort: ziemlich sexy! Denn auf Instagram erfreute die Sängerin ihre Fans jetzt mit recht freizügigen Behind-the-Scenes-Bildern ...

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Und wie es den Anschein hat, trägt die Britin backstage am liebsten eines: ziemlich wenig Stoff. Denn auf den meisten der Fotos, die sie in ihrem aktuellen Instagram-Posting veröffentlichte, trägt Allen nicht mehr als aufreizende Dessous.

Spitzenbody sorgt für Schnappatmung
Dazu zählt etwa ein Stück, das den Fans besonders viele Herzchen in die Augen zaubern dürfte – ein Spitzenbody mit XXL-Dekolleté und Leo-Muster. Ziemlich kess!

Klicken Sie sich durch die Bildergalerie von Lily Allen, in der sich so manche sexy Überraschung versteckt:

Auf anderen Schnappschüssen, die während ihrer US-Tour entstanden sind, ist Allen ähnlich knapp bekleidet. So posierte sie etwa in einem roséfarbenen BH und passendem Höschen oder in einem Morgenmantel mit Spitzenborte, der gefährlich weit offensteht.

Single und absolut sexy!
Fix ist, dass Lily Allen seit der Scheidung von „Stranger Things“-Star David Harbour modisch nichts anbrennen lässt und sich zuletzt auch schon bei Red-Carpet-Auftritten ziemlich freizügig präsentierte.

Den Fans gefällt der Sexy-Single-Style der 40-Jährigen jedenfalls, wie die Kommentare zum aktuellen Posting beweisen. „Foto zwei – außergewöhnlich“, schrieb ein Fan und bezog sich auf Allens Schnappschuss im Spitzenbody, den dieser zusätzlich mit einem Herzchenaugen-Smiley quittierte. „Mein Gott, hab Gnade“, „Heiß“, oder „Du bist so wunderschön“, schrieben weitere Fans.

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Ehe-Aus in Album verarbeitet
Lily Allen war von 2020 bis 2025 mit David Harbour verheiratet. In ihrem aktuellen Album „West End Girl“ verarbeitete die Sängerin ihr Ehe-Aus und die angebliche Untreue des Schauspielers.

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