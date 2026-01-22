Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt

Ein Sensationsfund gelang Wissenschaftlern in einer Kalksteinhöhle in Indonesien. Dort wurde ein Handabdruck auf ein Mindestalter von etwa 67.800 Jahren datiert. Ein früherer Rekordfund von Sulawesi aus dem Jahr 2024 wird damit um mehr als 15.000 Jahre übertroffen.
Das Kunstwerk befindet sich in einer Höhle auf der Insel Muna, einer Nebeninsel von Sulawesi im Südosten Indonesiens. Die Region ist wegen ihrer Vulkane, Korallenriffe und Tauchreviere bei Touristen aus aller Welt beliebt.
Handschablonen – auch Handnegative genannt – sind eine Darstellungsform, bei der eine Hand an die Felswand gelegt und Farbe – wie roter Ocker – darüber gepustet oder gesprüht wird. Der Abdruck der Hand ist dann als helle Silhouette zu sehen.
Auch jüngere Abdrücke gefunden
Die Wissenschafter berichten zudem, dass die Höhle über einen außergewöhnlich langen Zeitraum für künstlerische Zwecke genutzt wurde. Demnach entstanden dort über mindestens 35.000 Jahre hinweg immer wieder Malereien – bis vor etwa 20.000 Jahren. Das gefundene Handnegativ ist von deutlich jüngeren Darstellungen umgeben.
Abdruck nachträglich verändert
Nach Beobachtungen des Teams weist das Handnegativ zudem eine Besonderheit auf: Die ursprünglich gesprühte Hand wurde nachträglich verändert, indem die negativen Umrisse der Finger bewusst verschmälert wurden. Dadurch entsteht der Eindruck einer krallenartigen Hand. Der symbolische Gehalt dieser Veränderung sei unklar, erklären die Forscher – es könnte aber ein Zeichen dafür sein, dass Menschen und Tiere damals eng miteinander verbunden waren.
Mineralablagerungen analysiert
Die Forschenden nutzten eine Datierungsmethode, bei der anhand radioaktiver Zerfallsprozesse in Ablagerungen das Alter bestimmt wird. Analysiert wurden mikroskopisch kleine Mineralablagerungen, die sich über und teilweise unter den Farbschichten gebildet hatten. Dadurch ließ sich der Zeitraum eingrenzen, in dem das Kunstwerk entstand.
Experten diskutieren schon lange darüber, wann der urzeitliche Großkontinent Sahul – das heutige Australien, Tasmanien und Neuguinea – erstmals von Menschen besiedelt wurde. Die Datierung gilt als bisher ältester direkter Nachweis für moderne Menschen entlang einer nördlichen Migrationsroute von Asien über Sulawesi und die Molukken nach Sahul.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.