Helle Silhouette

Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt

Wissenschaft
22.01.2026 11:00
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der frühen Geschichte der australischen Ureinwohner.
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Sensationsfund gelang Wissenschaftlern in einer Kalksteinhöhle in Indonesien. Dort wurde ein Handabdruck auf ein Mindestalter von etwa 67.800 Jahren datiert. Ein früherer Rekordfund von Sulawesi aus dem Jahr 2024 wird damit um mehr als 15.000 Jahre übertroffen.

Das Kunstwerk befindet sich in einer Höhle auf der Insel Muna, einer Nebeninsel von Sulawesi im Südosten Indonesiens. Die Region ist wegen ihrer Vulkane, Korallenriffe und Tauchreviere bei Touristen aus aller Welt beliebt.

Handschablonen – auch Handnegative genannt – sind eine Darstellungsform, bei der eine Hand an die Felswand gelegt und Farbe – wie roter Ocker – darüber gepustet oder gesprüht wird. Der Abdruck der Hand ist dann als helle Silhouette zu sehen.

Entdeckt und untersucht wurde die Höhlenkunst von einem internationalen Expertenteam unter ...
Entdeckt und untersucht wurde die Höhlenkunst von einem internationalen Expertenteam unter Leitung von Wissenschaftern der australischen Griffith University, der indonesischen Forschungsbehörde BRIN sowie der Southern Cross University in Australien. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Nature" veröffentlicht.

Auch jüngere Abdrücke gefunden
Die Wissenschafter berichten zudem, dass die Höhle über einen außergewöhnlich langen Zeitraum für künstlerische Zwecke genutzt wurde. Demnach entstanden dort über mindestens 35.000 Jahre hinweg immer wieder Malereien – bis vor etwa 20.000 Jahren. Das gefundene Handnegativ ist von deutlich jüngeren Darstellungen umgeben.

Abdruck nachträglich verändert
Nach Beobachtungen des Teams weist das Handnegativ zudem eine Besonderheit auf: Die ursprünglich gesprühte Hand wurde nachträglich verändert, indem die negativen Umrisse der Finger bewusst verschmälert wurden. Dadurch entsteht der Eindruck einer krallenartigen Hand. Der symbolische Gehalt dieser Veränderung sei unklar, erklären die Forscher – es könnte aber ein Zeichen dafür sein, dass Menschen und Tiere damals eng miteinander verbunden waren.

Auf Sulawesi haben Forscher die älteste gegenständliche Höhlenmalerei (Bild) entdeckt.
Fund auf Sulawesi
Älteste gegenständliche Höhlenmalerei entdeckt
03.07.2024

Mineralablagerungen analysiert
Die Forschenden nutzten eine Datierungsmethode, bei der anhand radioaktiver Zerfallsprozesse in Ablagerungen das Alter bestimmt wird. Analysiert wurden mikroskopisch kleine Mineralablagerungen, die sich über und teilweise unter den Farbschichten gebildet hatten. Dadurch ließ sich der Zeitraum eingrenzen, in dem das Kunstwerk entstand.

Experten diskutieren schon lange darüber, wann der urzeitliche Großkontinent Sahul – das heutige Australien, Tasmanien und Neuguinea – erstmals von Menschen besiedelt wurde. Die Datierung gilt als bisher ältester direkter Nachweis für moderne Menschen entlang einer nördlichen Migrationsroute von Asien über Sulawesi und die Molukken nach Sahul.

Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
