Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt

Abdruck nachträglich verändert

Nach Beobachtungen des Teams weist das Handnegativ zudem eine Besonderheit auf: Die ursprünglich gesprühte Hand wurde nachträglich verändert, indem die negativen Umrisse der Finger bewusst verschmälert wurden. Dadurch entsteht der Eindruck einer krallenartigen Hand. Der symbolische Gehalt dieser Veränderung sei unklar, erklären die Forscher – es könnte aber ein Zeichen dafür sein, dass Menschen und Tiere damals eng miteinander verbunden waren.