Jugendliche verstiegen sich im steilen Gelände

Zwei Mädchen verstiegen sich Samstagvormittag beim Aufstieg zum Spielberghorn (2044 Meter Seehöhe) in Leogang. Bergretter kamen ihnen zu Hilfe, sicherten die Jugendlichen und brachten sie zu einer Hütte zurück.
Die beiden 13 und 14 Jahre alten, einheimischen Mädchen dürften das Gelände unterschätzt haben. Sie wollten beim Anstieg zum Spielberghorn eine Abkürzung nehmen und gerieten in unwegsames Felsgebiet.
Der Hüttenwirt der Lindlalm hörte ihre Hilferufe und alarmierte die Bergrettung. „Ein Voraustrupp stieg zu den Jugendlichen auf. Sie sicherten die beiden Mädchen und seilten sie etwa hundert Meter weit ab“, schildert Georg Wölfler von der Bergrettung Leogang die Situation.
„Wir haben sie dann am kurzen Seil bis zum Wanderweg zurückgebracht und sie bis zu den Almen begleitet. Die Polizei brachte die beiden unverletzt gebliebenen Mädchen dann ins Tal, wo sie den Eltern übergeben wurden“, so Wölfler froh.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.