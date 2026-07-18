Mit Klopp als Vorbild geht‘s um die gleichen Ziele

Klopp als Vorbild: „Schafft es, die Menschen mit seiner Art mitzureißen.“

Ganz wie sein Trainervorbild Jürgen Klopp. „Er schafft es, die Menschen mit seiner Art mitzureißen. Das ist schon sehr beeindruckend“, erklärt Strasser und spricht das Saisonziel bereits jetzt aus. „Wir sind ein kleiner Verein. Deshalb wird es sicher nicht einfach für uns. Wenn wir aber alle zusammenhalten und die besprochenen Dinge umsetzen, dann bin ich positiv gestimmt.“ Der Klassenerhalt in der zweiten Liga soll damit früher in trockene Tücher gelegt werden.