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Fehlte bei Test

Offensivspieler von Red Bull Salzburg vor Abgang

Red Bull Salzburg
18.07.2026 21:00
Die Stimmung bei den Spielern von Red Bull Salzburg passt. Ein Kicker steht aber vor einem ...
Die Stimmung bei den Spielern von Red Bull Salzburg passt. Ein Kicker steht aber vor einem Abgang.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Vor verschlossenen Türen führte Red Bull Salzburg am Samstag einen Test gegen den deutschen Traditionsverein Energie Cottbus durch. Ein Spieler, der in der Offensive daheim ist, fehlte dabei aber. Er steht kurz vor einem Abgang. 

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5:0 für Red Bull Salzburg – so lautete das Ergebnis des Testspiels unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das die Bullen am Samstag in Waidring gegen den deutschen Zweitligisten Energie Cottbus durchführten.

Fünf verschiedene Torschützen bei Test-Sieg
Während Valentin Zabransky erneut den verletzten John Mellberg in der Innenverteidigung ersetzte, bildeten Abubakr Barry, Bartosz Mazurek und Sota Kitano ein Dreier-Mittelfeld.

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Mit Nikolas Veratschnig (44.), der die Kapitänsbinde trug, Gaoussou Diakite (50.), Yorbe Vertessen (74.), Frans Krätzig (76.) und Damir Redzic (81.) gab es dabei auch fünf verschiedene Torschützen. 

Clement Bischoff versucht sein Glück aller Voraussicht nach in den Niederlanden.
Clement Bischoff versucht sein Glück aller Voraussicht nach in den Niederlanden.(Bild: GEPA)

Vor Wechsel in die Niederlande
Ein Spieler fehlte laut „Krone“-Informationen beim Probegalopp im grenznahen Tiroler Dorf aber: Clement Bischoff. Der Mann mit der Rückennummer 7 steht kurz vor einem Abgang. Die Wege des Dänen sollen leihweise zum niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen führen. 

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