Salzburg benennt bald weitere NS-Straßen um

Nach vermeintlichem Stillstand und lediglich einer umbenannten Straße soll sich jetzt in der Stadt Salzburg jetzt bald etwas bei NS-belasteten Namen tun. Den Auftakt soll hier im Dezember Josef Thorak machen – der durch Helene von Taussig ersetzt wird.
Während es noch im Mai seitens der Stadt Salzburg gegenüber der „Krone“ geheißen hat, dass vor allem die Kosten und der bürokratische Aufwand neue Straßennamen schwierig machen, nehmen die Vorhaben jetzt doch schneller als erwartet wieder Fahrt auf.
Wollte die Stadt ursprünglich noch bis Herbst auf einen Amtsbericht warten, steht jetzt fest, womit begonnen wird. Zu Beginn der Umbenennungsserie ist die Josef-Thorak-Straße dran. Sie soll ab Dezember Helene-von Taussig-Straße heißen.
Weiter geht es im Mai 2027. Ab dann soll die Hans-Pfitzer-Straße Geschichte sein. Sie wird dann Anna-Reindl-Straße heißen. Im Oktober 2027 folgt die Erich-Schenk-Straße, die künftig Elsa Bienenfeld als Namenspatin haben wird.
Im März 2028 bekommt die nach Gustav Resatz benannte Resatzstaße den Namen der jüdischen Malerin Irma Rafaela Toledo. In der zweiten Jahreshälfte 2028 folgt die Erich-Landgrebe-Straße. Mit ihrem neuen Namen wird künftig der Lyrikerin Maria Johanna Sedelmaier gedacht.
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