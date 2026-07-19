Styroporkugeln drohten Stausee zu verschmutzen

Bereits am Freitagabend mussten Floriani aus Adnet zum Wiestalstausee (Salzburg) ausrücken. Im Uferbereich des Sees war es zu einer großflächigen Verschmutzung durch Styroporkugeln gekommen. Woher diese stammen, ist noch nicht klar.
Mittels Nasssauger wurden die Styroporkugeln effizient und umweltschonend vom Ufer entfernt, wie die Feuerwehr Adnet berichtet. Eine Ausbreitung konnte so verhindert werden.
Die Feuerwehr war mit 26 Personen und vier Fahrzeugen am Stausee im Einsatz.
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