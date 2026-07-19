Unfälle sorgen für Verzögerungen auf der A10

Auf der Tauernautobahn kommt es am Sonntag immer wieder zu Verzögerungen und längeren Staus. Es gab bereits drei Unfälle in Fahrtrichtung Salzburg. Auch eine Panne in einer Baustelle hat es gegeben.
Gegen Mittag kam bei Hüttau zum ersten Unfall des Tages in Fahrtrichtung Salzburg. Kurz danach hatte ein Pkw eine Panne im Baustellenbereich bei Flachau, was zur Sperre eines Fahrstreifens geführt hat.
Gegen 14 Uhr kam es bei Salzburg-Süd zu einem Unfall mit einem Wohnwagen. In kurzer Zeit reichte der Stau sechs Kilometer bis nach Puch zurück. Nur eine Stunde später ereignete sich der nächste Zusammenstoß im Bereich Ursteinbrücke.
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