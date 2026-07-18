„Nacktauftritt fällt ihm nicht ganz so leicht“

„Das letzte Hemd hat keine Taschen“, heißt eine berühmte Zeile aus dem Stück. Und so steht Hochmair in seiner Rolle am Schluss des Schauspiels ohne all sein Hab und Gut da. Sogar ohne seine Unterhose – die „Krone“ berichtete. Der 52-Jährige selbst versteht die Aufregung um die leicht neu gestaltete Szene nicht ganz, wie er im Gespräch mit der „Krone“ vorab kundtat.