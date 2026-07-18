„Nacktauftritt fällt ihm nicht ganz so leicht“

„Sich nackt, ganz alleine vor rund 2000 Menschen zu stellen, fällt ihm, glaube ich, nicht so leicht. Aber es passt zum Stück. Ich finde das sehr mutig.“ Das sagt die Frau, die mit Philipp Hochmair derzeit so viel Zeit verbringt, wie wohl kaum jemand sonst.
Die Salzburger Modedesignerin Carolin Sinemus stattet den begehrten Schauspieler regelmäßig mit ihrer Mode aus, begleitet ihn zu Auftritten und Veranstaltungen.
Auch zur Jedermann-Premiere am Samstagabend mischte sich Sinemus unter das Publikum und plauderte munter drauflos. Denn die brennendste Frage des Abends war natürlich jene, warum sich der Jedermann-Darsteller just in seiner dritten Festspiel-Saison dazu entschied, am Ende des Stückes komplett blankzuziehen (siehe Video unten).
„Das letzte Hemd hat keine Taschen“, heißt eine berühmte Zeile aus dem Stück. Und so steht Hochmair in seiner Rolle am Schluss des Schauspiels ohne all sein Hab und Gut da. Sogar ohne seine Unterhose – die „Krone“ berichtete. Der 52-Jährige selbst versteht die Aufregung um die leicht neu gestaltete Szene nicht ganz, wie er im Gespräch mit der „Krone“ vorab kundtat.
Schaden dürfte das ganze Gerede ums Glied dem Mimen aber keinesfalls. Jubelnde Fan-Trauben versammelten sich rund um den Schauspieler, als er sich kurz vor der Premiere am Residenzplatz zeigte.
Das gefeierte Stück schauten sich unter anderem an: Festspielpräsidentin Kristina Hammer, Bürgermeister Bernhard Auinger, Ex-Lifeball-Chef Gery Keszler mit Gatte Miha, Immobilien-Lady Marlies Muhr und Ex-Skistar Alexandra Meissnitzer.
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