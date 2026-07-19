Chaos-Klub ist im ÖFB Cup die große Wundertüte

Das große Los erwischten die Pongauer aber nicht, es geht zu Nordligist Dietach. Auch dort wird sich der Jubel in Grenzen gehalten haben. Im Vorjahr kam mit Red Bull Salzburg ein absoluter Topklub nach Oberösterreich, heuer ist es eine große Wundertüte. Denn mit welchen Spielern der BSK Samstag (17.30) aufläuft, bleibt ein Rätsel, auch für Dietach-Obmann Markus Sandmair: „Ich habe die Berichte gelesen. Wir wissen auch nicht, wie stark sie sind.“ Fest steht nur, dass zuletzt ein Testspiel gegen Drittligist St. Johann/Tirol mit 1:8 verloren ging . . .