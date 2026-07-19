Chaos-Klub ist im ÖFB Cup die große Wundertüte

Bischofshofen gastiert am kommenden Samstag im ÖFB Cup bei Dietach. Die Oberösterreicher gehen davon aus, dass der BSK erscheint. Wie stark die Pongauer sind, bleibt jedoch ein großes Fragezeichen.
Nur noch fünfmal schlafen. Dann beginnt in Österreich mit dem ÖFB Cup endlich wieder die Fußballsaison. Sechs Klubs aus Salzburg sind vertreten. Unter anderem auch der Bischofshofen Sportklub 1933, der zwar keine Ligazugehörigkeit für die Saison 2026/27 hat, sich sportlich in der Vorsaison aber für den ÖFB Cup qualifizierte.
Das große Los erwischten die Pongauer aber nicht, es geht zu Nordligist Dietach. Auch dort wird sich der Jubel in Grenzen gehalten haben. Im Vorjahr kam mit Red Bull Salzburg ein absoluter Topklub nach Oberösterreich, heuer ist es eine große Wundertüte. Denn mit welchen Spielern der BSK Samstag (17.30) aufläuft, bleibt ein Rätsel, auch für Dietach-Obmann Markus Sandmair: „Ich habe die Berichte gelesen. Wir wissen auch nicht, wie stark sie sind.“ Fest steht nur, dass zuletzt ein Testspiel gegen Drittligist St. Johann/Tirol mit 1:8 verloren ging . . .
Dietach baut vor Saisonstart Fußballplatz um
Immerhin gab es zwischen den Cup-Gegnern schon Kontakt, wie Sandmair bestätigt: „Wir haben zweimal Kontakt mit ihnen gehabt. Einmal habe ich mit Patrick Reiter (BSK-Macher, Anm.) gesprochen.“ Dabei ging es um Formalitäten wie Dressen-Farben. „Wir gehen jedenfalls davon aus, dass Bischofshofen kommt“, rechnet der Dietach-Boss mit einem Spiel.
Weil mit Chaos-Klub BSK aller Voraussicht nach nicht wie bei einem Bundesliga-Verein die großen Fanmassen hinpilgern werden, wird auch nicht am Hauptfeld gespielt. „Das bauen wir nämlich um.“ Gespielt wird deshalb auf einem Nebenplatz.
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