Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Buchautor und Förster

Großarler Original forscht in historischen Quellen

Salzburg
19.07.2026 08:30
Die Natur ist sein Kraftort: Walter Mooslechner
Die Natur ist sein Kraftort: Walter Mooslechner(Bild: Mooslechner)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Walter Mooslechner aus Großarl ist weit mehr als ein Original: Er ist Autor, war viele Jahre Förster, Museumskustos und einer, der leidenschaftlich gern historische Quellen aufarbeitet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In seinem Holzhaus in Großarl sind die Bücher fein säuberlich aufgereiht: Dem Arlbach entlang, Spurensuche, Winterholz, Almsommer. 15 Publikationen und zwei aktuelle Gedanken-Büchlein sind es mittlerweile. Und Walter Mooslechner will seine Feder noch lange nicht weglegen. „Ich schreibe noch alles mit der Hand“, erzählt er.

Zitat Icon

Im Frühling erstrahlen Bergwiesen in voller Pracht, die Blumenwelt zeigt sich in festlicher Tracht.

aus dem Büchlein „Gedanken Bilder“ von Walter Mooslechner

Jahrzehntelange Waldarbeit hat ihn geprägt. Mooslechner erinnert sich noch gut, als ein Holzknecht aufgeregt von der allerersten Motorsäge erzählte. Er kennt die Geheimnisse des Waldes, Merkmale von besonders wertvollem Holz. Und neben den Almsommer-Monaten auch die harten Winter. „Ich war der erste geprüfte Landesskilehrer in Großarl“, erinnert er sich.

Der berühmte „Großarler Liebesbrief“ aus dem Nachlass von Karl Fiala ist mittlerweile im Besitz ...
Der berühmte „Großarler Liebesbrief“ aus dem Nachlass von Karl Fiala ist mittlerweile im Besitz von Walter Mooslechner.(Bild: Sabine Salzmann)

Wenn der heimatverbundene Autor historische Quellen anzapft, lässt er nicht locker. Allen voran über die Liechtensteinklamm am Taleingang, die gerade ihr 150. Jubiläum feierte. Mooslechner kennt die sagenumwobenen Heilquellen. Eine Bäuerin soll einmal einen Hahn in den Brunnentrog getaucht und so zum Krähen gebracht haben, weil sie einen Pakt ihres gierigen Mannes mit dem Teufel boykottieren wollte.

Vom alten Gemälde bis zum Großarler Liebesbrief
„Da habe ich noch etwas zu erzählen“, wirft Mooslechner immer wieder spannende Geschichten ein. Einmal kam ein Anruf, dass in Wien eine Marktansicht von Großarl aus dem Jahr 1876 versteigert wird. Sein Sohn holte für ihn den Zuschlag. Jetzt hängt es im Vorraum.

In einem seiner Bücher beschäftigt sich Mooslechner mit der Welt des Wassers im Arlbach vom ...
In einem seiner Bücher beschäftigt sich Mooslechner mit der Welt des Wassers im Arlbach vom Ursprung bis zur Liechtensteinklamm(Bild: Mooslechner)
Lesen Sie auch:
Auf diesem Südhang unterhalb einer Skipiste soll die PV-Anlage entstehen.
Nach Ortsbefragung
PV-Anlage am Berg ist jetzt in den Startlöchern
08.07.2026
„Krone“-Gemeindeserie
Erfolgreiche Großarler Bonuskarte am Prüfstand
22.04.2026

Der Hobby-Autor ist ein genauer Beobachter. Rund 20.000 Fotos schoss er selbst schon. Ein Buch über Großarls Weg vom Bergdorf zum Tourismusort ist gerade im Entstehen. Er tritt für sanfte Wege ein und hat wieder ein spannendes Detail aus der Vergangenheit, das bis in die Schweiz Wellen schlug, parat. Ein Rossknecht gestand im „Großarler Liebesbrief“ einer Sennerin seine Zuneigung – in reiner Zeichensprachen. Heutigen Symbolen am Handy ist das gar nicht unähnlich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
19.07.2026 08:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
148.624 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
114.938 mal gelesen
Symbolbild
Oberösterreich
Vater und langjähriger Feuerwehrchef getötet
105.176 mal gelesen
Krone Plus Logo
Johann P. (r.) übergab im Vorjahr sein Amt – nun trauert die FF Rain um ihren langjährigen ...
Ausland
Kiew trifft „russisches Amazon“ bei Moskau schwer
1455 mal kommentiert
Hohe Rauchsäulen türmen sich mittlerweile täglich in Russland auf.
Innenpolitik
Mehr FPÖ-Gründer in Nazi-Partei als bisher bekannt
1185 mal kommentiert
War die FPÖ-Gründung stärker von NSDAP-Mitgliedern geprägt als bekannt?
Innenpolitik
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
908 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf