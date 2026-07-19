Großarler Original forscht in historischen Quellen

Der Hobby-Autor ist ein genauer Beobachter. Rund 20.000 Fotos schoss er selbst schon. Ein Buch über Großarls Weg vom Bergdorf zum Tourismusort ist gerade im Entstehen. Er tritt für sanfte Wege ein und hat wieder ein spannendes Detail aus der Vergangenheit, das bis in die Schweiz Wellen schlug, parat. Ein Rossknecht gestand im „Großarler Liebesbrief“ einer Sennerin seine Zuneigung – in reiner Zeichensprachen. Heutigen Symbolen am Handy ist das gar nicht unähnlich.