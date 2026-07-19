Ein musikalischer Abschied von einer heilen Welt

Wie ein Tropfen im Meer

Musik könne die Welt nicht verändern, so die 49-Jährige. Ihre Kraft liege vielmehr darin, Menschen unmittelbar zu berühren, ohne zu urteilen. „Les adieux“ versteht sie als Kommentar zu einer Gegenwart, die ökologische Krisen lange verdrängt habe: „Musik kann wahrscheinlich wenig zum tatsächlichen Umdenken beitragen. Sie verzichtet auf Erklärungen und trifft den Menschen ohne Umwege ins Herz, ohne zu urteilen. Sie ist ein Tropfen im Meer der Bemühungen.“