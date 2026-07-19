Gratisfest lockte schon am ersten Tag Tausende

Die ganz Mutigen hatten Regenmantel und Knirps griffbereit. Beim großen Fest zur Festspieleröffnung am Samstag konnten sich die Besucher nämlich nicht auf einen beständigen Wettergott verlassen. Mindestens genauso abwechslungsreich wie das Wetter war auch das gebotene Programm. 78 Programmpunkte in 40 Spielstätten stehen dieses Jahr am Programm. Drei Tage lang dauert das Gratisfest, für das es insgesamt rund kostenlose 10.000 Zählkarten zu ergattern gab.