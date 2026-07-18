Wenn Regen nicht mehr in den Boden sickern kann

Eigentlich hat es zuletzt in Salzburg immer wieder zumindest kurz geregnet. Also alles in Ordnung? Reinhard Kreiseder von der Bezirksbauernkammer im Flachgau weiß, dass hier der Schein trügt. „Es kommt oft vor, dass es geregnet hat und der Boden schon in 15 Zentimetern Tiefe komplett trocken bleibt“, schildert er, einer, der die Sorgen der Landwirte kennt. Nicht nur im Flachland herrscht Wassernot, auch viele Südhänge im Gebirge sind komplett ausgetrocknet.