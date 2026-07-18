Wenn Regen nicht mehr in den Boden sickern kann

Die Böden sind in Salzburg staubtrocken, die Wasserspiegel sinken überall und Landwirte schlagen Alarm, weil die Bewirtschaftung von Grünland immer herausfordernder wird.
Eigentlich hat es zuletzt in Salzburg immer wieder zumindest kurz geregnet. Also alles in Ordnung? Reinhard Kreiseder von der Bezirksbauernkammer im Flachgau weiß, dass hier der Schein trügt. „Es kommt oft vor, dass es geregnet hat und der Boden schon in 15 Zentimetern Tiefe komplett trocken bleibt“, schildert er, einer, der die Sorgen der Landwirte kennt. Nicht nur im Flachland herrscht Wassernot, auch viele Südhänge im Gebirge sind komplett ausgetrocknet.
Größtes Problem: Weil insgesamt Niederschlag fehlt, sinken auch die Erträge beim Mähen und damit die Futterbestände für die Rinder. Landwirte sehnen sich nach einem lang andauernden Regen. Kreiseder berät Landwirte, wie Böden möglichst dürreresistent werden können: „Man sollte viele unterschiedliche Gräser oder Kräuter säen.“ Mais kommt beispielsweise mit deutlich weniger Niederschlag aus als andere Pflanzenarten.
Weil der Wasserbedarf bei Grünland hoch ist, geht es vermehrt in Richtung zusätzlicher Bewässerung. Bilder, die derzeit nur aus dem Süden wie etwa Südtirol bekannt sind, könnten auch in unseren Breiten bald Realität sein.
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