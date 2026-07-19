So geheim war Salzburgs Geheim-Test wirklich

„Herzlich willkommen“ prangte mit großen Lettern bei der Zufahrt zur Sportanlage Waidring. Im grenznahen Tiroler Örtchen galt das am Samstagnachmittag nur für Vertreter der Bullen und des deutschen Zweitligisten Energie Cottbus. Zwei Ordner wiesen die Schaulustigen höflich, aber bestimmt ab. Das Aufeinandertreffen ging bekanntlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne. Ganz so geheim war der Probegalopp dann aber gar nicht ...