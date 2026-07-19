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So geheim war Salzburgs Geheim-Test wirklich

Red Bull Salzburg
19.07.2026 10:00
Red Bull Salzburg absolvierte am Samstag ein Testspiel in Waidring. Unter Ausschluss der ...
Red Bull Salzburg absolvierte am Samstag ein Testspiel in Waidring. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Nicht ganz!(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Andreas Tröster
Von Sebastian Steinbichler und Andreas Tröster

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit – das bedeutet: ohne Zuschauer! Und  galt auch für das geheime Testspiel von Red Bull Salzburg gegen den deutschen Traditionsverein Energie Cottbus. Dennoch gelang es einigen Schaulustigen, einen guten Blick auf das Spiel zu erhaschen. Die „Krone“ war dabei. 

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„Herzlich willkommen“ prangte mit großen Lettern bei der Zufahrt zur Sportanlage Waidring. Im grenznahen Tiroler Örtchen galt das am Samstagnachmittag nur für Vertreter der Bullen und des deutschen Zweitligisten Energie Cottbus. Zwei Ordner wiesen die Schaulustigen höflich, aber bestimmt ab. Das Aufeinandertreffen ging bekanntlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne. Ganz so geheim war der Probegalopp dann aber gar nicht ...

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