So geheim war Salzburgs Geheim-Test wirklich

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit – das bedeutet: ohne Zuschauer! Und galt auch für das geheime Testspiel von Red Bull Salzburg gegen den deutschen Traditionsverein Energie Cottbus. Dennoch gelang es einigen Schaulustigen, einen guten Blick auf das Spiel zu erhaschen. Die „Krone“ war dabei.
„Herzlich willkommen“ prangte mit großen Lettern bei der Zufahrt zur Sportanlage Waidring. Im grenznahen Tiroler Örtchen galt das am Samstagnachmittag nur für Vertreter der Bullen und des deutschen Zweitligisten Energie Cottbus. Zwei Ordner wiesen die Schaulustigen höflich, aber bestimmt ab. Das Aufeinandertreffen ging bekanntlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne. Ganz so geheim war der Probegalopp dann aber gar nicht ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.