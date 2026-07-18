Jungbullen gewinnen gegen deutschen Drittligisten

Zwei davon schossen ihr Team zum Sieg: Filip Aleksic (15.) traf früh zur Führung. Jakob Zangerl (112.) setzte den Schlusspunkt. Coach Galm zeigte sich im Anschluss an die Partie zufrieden: „Was die Jungs, neben dem Fußballerischen, geschafft haben, ist, am Ende gemeinsam gegen eine körperlich starke Mannschaft zu verteidigen. Da haben wir eine gute Mentalität gezeigt. Alle gesund, alle auf dem Feld – die Jungs haben wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht!“