Jungbullen gewinnen gegen deutschen Drittligisten

Lieferings Vorbereitungsphase läuft weiter wie am Schnürchen. Gegen den deutschen Drittligisten Wehen Wiesbaden gewannen die Jungbullen in Tirol mit 2:0. Insgesamt setzte Trainer Danny Galm 26 Spieler ein, darunter einige Probespieler.
Die Testspiele laufen für Liefering weiter wie am Schnürchen. Gegen den deutschen Drittligisten Wehen Wiesbaden siegten die Jungbullen mit 2:0 (1:0). Das Spiel wurde dabei nicht wie gewohnt zu zwei Hälften über 45 Minuten ausgetragen, sondern mit viermal 30 Minuten. Trainer Danny Galm setzte im Tiroler Angerberg 26 Spieler ein.
Zwei davon schossen ihr Team zum Sieg: Filip Aleksic (15.) traf früh zur Führung. Jakob Zangerl (112.) setzte den Schlusspunkt. Coach Galm zeigte sich im Anschluss an die Partie zufrieden: „Was die Jungs, neben dem Fußballerischen, geschafft haben, ist, am Ende gemeinsam gegen eine körperlich starke Mannschaft zu verteidigen. Da haben wir eine gute Mentalität gezeigt. Alle gesund, alle auf dem Feld – die Jungs haben wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht!“
Für Liefering beginnt die Zweitliga-Saison am Freitag, 31. Juli, in Kapfenberg (18.30). Das erste Heimspiel steigt eine Woche später (18.30) gegen Herhta Wels.
FC Liefering (4-3-3): Hupfauf (61. Winklhofer) – Hussauf (76. Feldinger), Pokorny (76. Onwuzulike), Masching (76. Ganser), Traore (61. Zangerl) – Riquelme (76. Grudzinskas), Aleksic (61. Palacios/91. Werner), O‘Dwyer (31. Trainingsgast/61. Ivanschitz) – Matjasec (61. Leles), Nisic (31. Testspieler 1/61. Adejenughure), Sulbaran (61. Murillo/91. Testspieler 2)
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