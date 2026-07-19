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Kam nie in Schwung

Austria-Flop hat einen neuen Verein gefunden

Salzburg: Sport-Nachrichten
19.07.2026 13:30
Luka Parkadze hat einen neuen Verein gefunden.
Luka Parkadze hat einen neuen Verein gefunden.(Bild: GEPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

In jüngeren Jahren galt er als eines der größten Talente im europäischen Fußball und wechselte zum FC Bayern München. Deshalb hofften auch die Verantwortlichen von Austria Salzburg auf Luka Parkadze. Doch die Erwartungen konnte der Georgier nie erfüllen. Jetzt hat er einen neuen Verein. 

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Luka Parkadze war einer von vielen Spielern, die Austria Salzburg für das erste Jahr in der 2. Liga verpflichtet hatte. Der Georgier galt einst als Toptalent, wurde nicht ohne Grund vom FC Bayern München verpflichtet. Weil seine Karriere ins Stocken geriet, verließ er Deutschland und heuerte bei der Austria an. „Ein schneller Stürmer mit Zug zum Tor und einem guten Schuss“, erklärte Sportdirektor Roland Kirchler damals. 

Nur eine Vorlage in 13 Spielen
Doch die Erwartungen konnte der mittlerweile 21-Jährige nicht erfüllen. In 13 Einsätzen kam Parkadze nur zu einem einzigen Assist. Somit war klar, dass sich die Wege trennen werden. Der Offensivmann bekam keinen neuen Vertrag bei den Violetten. 

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Jetzt hat Parkadze einen neuen Klub gefunden. Er geht zurück in seine georgische Heimat. Der FC Rustavi, aktuell Zweiter in der Erovnuli Liga (1. Spielklasse), sicherte sich die Dienste des nun ehemaligen Bankerlwärmers von Austria Salzburg. 

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