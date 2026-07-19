Austria-Flop hat einen neuen Verein gefunden

In jüngeren Jahren galt er als eines der größten Talente im europäischen Fußball und wechselte zum FC Bayern München. Deshalb hofften auch die Verantwortlichen von Austria Salzburg auf Luka Parkadze. Doch die Erwartungen konnte der Georgier nie erfüllen. Jetzt hat er einen neuen Verein.
Luka Parkadze war einer von vielen Spielern, die Austria Salzburg für das erste Jahr in der 2. Liga verpflichtet hatte. Der Georgier galt einst als Toptalent, wurde nicht ohne Grund vom FC Bayern München verpflichtet. Weil seine Karriere ins Stocken geriet, verließ er Deutschland und heuerte bei der Austria an. „Ein schneller Stürmer mit Zug zum Tor und einem guten Schuss“, erklärte Sportdirektor Roland Kirchler damals.
Nur eine Vorlage in 13 Spielen
Doch die Erwartungen konnte der mittlerweile 21-Jährige nicht erfüllen. In 13 Einsätzen kam Parkadze nur zu einem einzigen Assist. Somit war klar, dass sich die Wege trennen werden. Der Offensivmann bekam keinen neuen Vertrag bei den Violetten.
Jetzt hat Parkadze einen neuen Klub gefunden. Er geht zurück in seine georgische Heimat. Der FC Rustavi, aktuell Zweiter in der Erovnuli Liga (1. Spielklasse), sicherte sich die Dienste des nun ehemaligen Bankerlwärmers von Austria Salzburg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.