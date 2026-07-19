Austria-Flop hat einen neuen Verein gefunden

Luka Parkadze war einer von vielen Spielern, die Austria Salzburg für das erste Jahr in der 2. Liga verpflichtet hatte. Der Georgier galt einst als Toptalent, wurde nicht ohne Grund vom FC Bayern München verpflichtet. Weil seine Karriere ins Stocken geriet, verließ er Deutschland und heuerte bei der Austria an. „Ein schneller Stürmer mit Zug zum Tor und einem guten Schuss“, erklärte Sportdirektor Roland Kirchler damals.