Der Rekordsieger schlug zum sechsten Mal zu

In der ORM2 verlor Günther Knobloch Platz eins in der Meisterschaft, weil er auf SP9 in Führung liegend verunfallte. „Ein richtig arger Abflug. Uns ist zum Glück nichts passiert, aber das war es natürlich mit dem Titel“, sagte „Knobi“, der das Saisonfinale am 28./29. August bei der „1000 Hügel Rallye“ wohl sausen lassen muss. Dort will Wagner den Sack zumachen – mit oder ohne Kabelbinder.