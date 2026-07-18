Red Bull Salzburg feiert ungefährdeten Test-Sieg

Nikolas Veratschnig führte das Team wie schon gegen Basaksehir Istanbul am vergangenen Mittwoch als Kapitän aufs Feld. Der Kärntner bildete die Viererkette mit Kevin Boma, Valentin Zabransky (John Mellberg fiel erneut aus) und Dominik Schmid, Christian Zawieschitzky stand im Tor. Im Mittelfeld schickte Trainer Danny Röhl zunächst Abubakr Barry, Bartosz Mazurek und Sota Kitano in die Partie. Das Offensiv-Trio bildeten Edmund Baidoo, Yorbe Vertessen und Adam Daghim.