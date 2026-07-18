Red Bull Salzburg feiert ungefährdeten Test-Sieg

Die Richtung stimmt! Red Bull Salzburg feierte zum Abschluss der Vorbereitung einen überzeugenden Sieg im Testspiel gegen Energie Cottbus. Der Probegalopp war dabei hinter verschlossenen Türen über die Bühne gegangen. Ein Neuzugang trug erneut die Kapitänsbinde.
Nach der Absage des für Samstag geplanten Testspiels gegen die Mamelodi Sundowns in Mondsee fand Red Bull Salzburg mit Energie Cottbus (2. Bundesliga/D) einen deutschen Traditionsklub als Ersatzgegner. Der Treff fand dabei unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab 15 Uhr im Tiroler Örtchen Waidring statt.
Nikolas Veratschnig führte das Team wie schon gegen Basaksehir Istanbul am vergangenen Mittwoch als Kapitän aufs Feld. Der Kärntner bildete die Viererkette mit Kevin Boma, Valentin Zabransky (John Mellberg fiel erneut aus) und Dominik Schmid, Christian Zawieschitzky stand im Tor. Im Mittelfeld schickte Trainer Danny Röhl zunächst Abubakr Barry, Bartosz Mazurek und Sota Kitano in die Partie. Das Offensiv-Trio bildeten Edmund Baidoo, Yorbe Vertessen und Adam Daghim.
Drei „Joker“ trafen in der zweiten Hälfte
Veratschnig war es auch, der in Minute 44 zum 1:0 für die Bullen traf. In Halbzeit zwei netzten die „Joker“ Gaoussou Diakite (50.), Frans Krätzig (76.) und Damir Redzic (81.) sowie der zwischenzeitlich bereits genannte Vertesesen (74.).
Damit holte sich Red Bull Salzburg vor dem Start der Pflichtspiel-Saison noch einmal Selbstvertrauen. Am Samstag wartet in der ersten Runde des ÖFB-Cups auswärts der krasse Außenseiter Oberwart.
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