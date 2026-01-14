Wirbel um Maulkorb-Erlass in Wiener Klinik

Ohne Unterschrift drohen Ärzten Konsequenzen

Unterschrieben werden muss bis Ende dieser Woche. Damit nicht genug: Das Protokoll hält auch noch fest, dass es neben Notfällen und OP-Nachbehandlungen eine weitere Ausnahme gibt – denn für Mitarbeiter des Wiener Gesundheitsverbundes (WIGEV) gilt unabhängig von ihrem Wohnort eine Sonderbehandlung. Alle anderen Mitarbeiter der Stadt in den Magistraten, bei der Müllabfuhr, im Rettungsdienst, der Feuerwehr etc. mit nicht Wiener Postleitzahl haben dann etwa bei Knie- oder Hüftproblemen Pech gehabt. Also gibt es im Wiener Gesundheitsverbund eine Zwei-Klassen-Medizin bei Gastpatienten?