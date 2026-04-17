Nach großem Flop: Intendant pfeift auf Publikum

Das Stück „Berlin Alexanderplatz“ am Landestheater fiel beim Publikum komplett durch, Besucher gingen in der Pause heim. Intendant Carl Philip von Maldeghem hofft ausgerechnet auf Mundpropaganda der Zuseher, damit es noch ein Erfolg wird. Haben viele Besucher das Stück miss- oder gar nicht verstanden?
Sie flohen in Scharen: Bei der zweiten Aufführung von „Berlin Alexanderplatz“ am Dienstag im Landestheater hielten es nur wenige Menschen aus, die zweite Hälfte zu sehen. Das Stück hatte erst am Wochenende seine Premiere gehabt und schon da kehrten viele Besucher aus der Pause nicht zurück. Am Dienstag war das Landestheater am Schluss der dreistündigen Aufführung nur noch zu einem Fünftel gefüllt.
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