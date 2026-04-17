Nach großem Flop: Intendant pfeift auf Publikum

Sie flohen in Scharen: Bei der zweiten Aufführung von „Berlin Alexanderplatz“ am Dienstag im Landestheater hielten es nur wenige Menschen aus, die zweite Hälfte zu sehen. Das Stück hatte erst am Wochenende seine Premiere gehabt und schon da kehrten viele Besucher aus der Pause nicht zurück. Am Dienstag war das Landestheater am Schluss der dreistündigen Aufführung nur noch zu einem Fünftel gefüllt.