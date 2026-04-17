Nach Horrorunfall fehlt Gefühl im Arm noch immer

Jakob Mandlbauer stürzte vor zwei Monaten bei den Olympischen Spielen schwer. Der Bobpilot musste danach mit der Trage abtransportiert werden. Mittlerweile kann der Wahl-Salzburger wieder trainieren, wenn auch noch eingeschränkt. Wie es ihm geht, erklärte der 27-jährige Steirer der „Krone“.
Bei den Olympischen Spielen stürzte Jakob Mandlbauer mit seinen Teamkollegen im Viererbob schwer. Mehrere hundert Meter rutschte die ganze Mannschaft im zweiten Lauf der Entscheidung von Cortina unkontrolliert den Eiskanal hinunter. Während die Anschieber danach selbstständig aussteigen konnten, blieb der Pilot liegen, musste per Trage abtransportiert werden. Zum Glück konnte er Arme, Körper und Kopf bewegen. Am Ende kam er mit Bandscheibenproblemen noch relativ glimpflich davon.
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