Innsbrucks Finanzen: Sparkurs wirkt nur teilweise

212 Mio. Euro Schulden – so viel wie noch nie

Die getätigten Investitionen wurden durch Einzahlungen aus der investiven und einem Teil des Überschusses aus der operativen Gebarung gedeckt. Zusätzlich wurden zur Bedeckung Darlehen in Höhe von 47 Mio. aufgenommen. Damit stieg der Schuldenstand weiter an. Waren es Ende 2024 noch 171,7 Mio. Euro „Miese“, so zeigt die Schuldenuhr Ende 2025 bereits knapp 212 Mio. Euro.