Rudi Fußi soll Grazer SPÖ wieder kantiger machen

Sie ruft angesichts langer Wartezeiten, fehlender Termine und steigender Kosten überhaupt den „Gesundheitsnotstand“ aus: „Nur mehr 19 Prozent aller niedergelassenen Mediziner haben einen Kassenvertrag, bei 81 Prozent müssen die Patienten extra bezahlen.“ Die Aussichten seien nicht rosiger, 44 Prozent der Hausärzte gehen in den nächsten zehn Jahren in Pension. Kampus fordert daher einmal mehr, zur Verbesserung der Versorgung in jedem Grazer Bezirk ein Gesundheitszentrum zu errichten.