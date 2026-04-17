Supercomputer lässt den Traum vom Titel platzen

„Überdurchschnittlich“

„Wir sind kompakt, haben klare Abläufe, sind für keinen Gegner leicht zu bespielen“, sagt Chefcoach Stephan Helm. „Wenn wir das Woche für Woche auf den Platz bringen, werden wir bis zum Schluss eine gute Rolle spielen. Das ist unser Ziel.“ Der Schmerz vom spät kassierten 1:1 gegen Rapid ist verdaut und analysiert. Sehr erfreulich: Florian Wustinger, der schon drei Kreuzbandrisse erleben musste, spielte im Derby erstmals seit 490 Tagen wieder für Austrias Kampfmannschaft. Helm: „Wenn Flo gesund bleibt, ist er ein überdurchschnittlicher Bundesliga-Spieler mit einer wichtigen Rolle in unserer Mannschaft.“