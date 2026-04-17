EU-Studie sieht „gute Gründe“ für Vermögenssteuern

Wasser auf die Mühlen von SPÖ und Attac

Bei Attac Österreich sah man sich durch die Studie bestärkt. „Ein Budget ohne Beitrag der Reichsten ist in Zeiten von Kürzungen und steigender Vermögenskonzentration sozial ungerecht und wirtschaftlich ineffizient“, erklärt Pressesprecher David Walch. SPÖ-Vizeklubchefin Julia Herr sieht Rückenwind für ihre Forderung nach einer Millionärssteuer. Sie verwies in einer Aussendung darauf, dass laut Studie eine Mindeststeuer von 2 Prozent auf das Nettovermögen von Menschen mit einem Vermögen von mehr als 100 Mio. Euro jährlich rund 1,9 Milliarden Euro einbringen könnte. Da rund 70 Prozent aller Menschen in Österreich eine Millionärssteuer befürworteten, gebe es „eine breite Mehrheit für einen Beitrag der breiten Schultern“, so Herr.