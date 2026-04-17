Ein Viertel weniger Müll in der Natur durch Pfand

Säcke waren nicht einmal voll

Lampels Stellvertreter im Müllverband, Georg Rosner, Bürgermeister in Oberwart, vermeldet von den an der Reinigung teilnehmenden Vereinen, dass man die Sammelsäcke „nicht einmal zu Dreiviertel voll bekommen“ habe. Er bedankt sich bei allen, dass weniger Dreck herumliegt. Bürgermeister Kilian Brandstätter in Gols bemerkte die erfreuliche Entwicklung von „viel weniger Pet-Flaschen bei der Flurreinigung, weil Flaschen und Dosen im Pfandsystem etwas kosten und nicht mehr so oft weggeworfen werden.“