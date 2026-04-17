Monet-Gemälde für 10 Millionen Euro versteigert

Rekord hält „Heuhaufen“

Die beiden Werke waren geradezu Schnäppchen im Vergleich zum Rekordpreis, der jemals bei einer Auktion für ein Werk von Monet (1840-1926) erzielt wurde. 2019 war bei Sotheby‘s in New York das Gemälde „Heuhaufen“ für 110,7 Millionen Dollar versteigert worden. Das Gemälde gehört zu einer berühmten Serie von Bildern, auf denen Monet Heu- und Getreideschober in ständig wechselndem Licht und bei unterschiedlicher Witterung darstellte.