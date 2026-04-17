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Rekordpreis in Paris

Monet-Gemälde für 10 Millionen Euro versteigert

Ausland
17.04.2026 07:26
„Vétheuil, effet du matin“ wurde für knapp 10,2 Millionen Euro versteigert.
„Vétheuil, effet du matin“ wurde für knapp 10,2 Millionen Euro versteigert.(Bild: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Bieter stritten sich bei einer Versteigerung in Paris regelrecht um ein Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet. Schlussendlich kam „Vétheuil, effet du matin“ (zu Deutsch: Vétheuil, Morgenstimmung) für knapp 10,2 Millionen Euro unter den Hammer.

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Damit erzielte das Gemälde einen Rekordpreis für ein Monet-Werk bei einer Versteigerung in Frankreich, wie das Auktionshaus Sotheby‘s am Donnerstag mitteilte. Um das 1901 entstandene Gemälde war demnach bei der Auktion ein zehnminütiger intensiver Bieterwettkampf entbrannt.

Weiteres Bild für 6,45 Millionen versteigert
Ein weiteres Werk des Impressionisten – „Les Iles de Port-Villez“ (Die Inseln von Port-Villez) aus dem Jahr 1883 – wurde bei der Auktion für 6,45 Millionen Euro versteigert.

Das Gemälde „Les Iles de Port-Villez“ wurde um 6,45 Millionen Euro versteigert.
Das Gemälde „Les Iles de Port-Villez“ wurde um 6,45 Millionen Euro versteigert.(Bild: APA/AFP/Anne-Christine POUJOULAT)
Das Bild „Heuhaufen“ wurde 2019 um 110,7 Millionen Dollar versteigert.
Das Bild „Heuhaufen“ wurde 2019 um 110,7 Millionen Dollar versteigert.(Bild: APA/AFP/Don Emmert)

Die beiden Werke befanden sich bisher in privaten Sammlungen und waren seit rund hundert Jahren nicht mehr öffentlich zu sehen. Der Schätzwert von „Vétheuil, effet du matin“ hatte zwischen sechs und acht Millionen Euro gelegen, der von „Les Iles de Port-Villez“ zwischen drei und fünf Millionen Euro.

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Rekord hält „Heuhaufen“
Die beiden Werke waren geradezu Schnäppchen im Vergleich zum Rekordpreis, der jemals bei einer Auktion für ein Werk von Monet (1840-1926) erzielt wurde. 2019 war bei Sotheby‘s in New York das Gemälde „Heuhaufen“ für 110,7 Millionen Dollar versteigert worden. Das Gemälde gehört zu einer berühmten Serie von Bildern, auf denen Monet Heu- und Getreideschober in ständig wechselndem Licht und bei unterschiedlicher Witterung darstellte.

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