Interner Notfall: Frau rammt mit Pkw mehrere Autos

Dramatische Szenen spielten sich in der Innsbrucker Reichenau ab: Eine 61-jährige Einheimische verlor aufgrund eines gesundheitlichen Problems die Kontrolle über ihr Auto und krachte daraufhin gegen mehrere Fahrzeuge.
Ereignet hat sich der Unfall am Donnerstag, gegen 6.40 Uhr, im Innsbrucker Stadtteil Reichenau. Die 61-jährige Einheimische war mit ihrem Auto auf der Klappholzstraße in Richtung Osten unterwegs, als sie aufgrund eines internen Notfalls plötzlich die Kontrolle verlor.
Geparkte Fahrzeuge beschädigt
Die Frau lenkte den Wagen nach links und krachte dabei gegen vier geparkte Fahrzeuge, berichtete die Polizei. Die 61-Jährige wurde von den alarmierten Rettungskräften vor Ort erstversorgt und im Anschluss in die Innsbrucker Universitätsklinik eingeliefert.
Über den genauen Gesundheitszustand der Frau war vorerst nichts bekannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.
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