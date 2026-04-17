Interner Notfall: Frau rammt mit Pkw mehrere Autos

Ereignet hat sich der Unfall am Donnerstag, gegen 6.40 Uhr, im Innsbrucker Stadtteil Reichenau. Die 61-jährige Einheimische war mit ihrem Auto auf der Klappholzstraße in Richtung Osten unterwegs, als sie aufgrund eines internen Notfalls plötzlich die Kontrolle verlor.