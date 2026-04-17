Tanker zahlt Millionen für schnellere Durchfahrt

Gerüchte, dass ab jetzt immer Millionenbeträge für die Passage des Kanals fällig sein könnte, wischte die Behörde vom Tisch. Diesmal war die hohe Gebühr für die Behörde aber offenbar gerechtfertigt. Sie erklärte, dass Preise bei Auktionen etwa davon abhängen, wie sehr die Kunden unter Zeitdruck stehen oder wie teuer die Treibstoffe sind. Außerdem seien Auktionen nur einer von mehreren Wegen, um sich einen Transitplatz zu sichern.