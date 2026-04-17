Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stau am Panamakanal

Tanker zahlt Millionen für schnellere Durchfahrt

Wirtschaft
17.04.2026 09:11
Der Verkehr durch den Kanal hat zuletzt zugenommen. (Archivbild)
Der Verkehr durch den Kanal hat zuletzt zugenommen. (Archivbild)(Bild: AFP/MARTIN BERNETTI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Iran-Krieg bringt die Schifffahrt massiv unter Druck. Die Straße von Hormuz ist praktisch dicht, gleichzeitig herrscht am Panamakanal Hochbetrieb. Ein Tanker soll jetzt mehrere Millionen Dollar hingeblättert haben, um die Durchfahrt zu erzwingen.

0 Kommentare

Um die lange Wartezeit vor dem Panamakanal zu umgehen, griff die Reederei eines Flüssiggas-Tankers tief in die Tasche. In einer Auktion sollen umgerechnet 3,4 Millionen Euro (vier Mio. Dollar) geflossen sein, damit ein Schiff den Kanal schneller passieren kann, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.

Die Panamakanal-Behörde dementierte die Millionen-Zahlung nicht, stellte jedoch klar: „Das jüngste Ergebnis einer Auktion, die an ein LPG-Schiff vergeben wurde, spiegelt vorübergehende Marktverschiebungen wider.“  Der Preis spiegle einfach die angespannte Lage auf dem globalen Transportmarkt wider, hieß es.

Gerüchte, dass ab jetzt immer Millionenbeträge für die Passage des Kanals fällig sein könnte, wischte die Behörde vom Tisch. Diesmal war die hohe Gebühr für die Behörde aber offenbar gerechtfertigt. Sie erklärte, dass Preise bei Auktionen etwa davon abhängen, wie sehr die Kunden unter Zeitdruck stehen oder wie teuer die Treibstoffe sind. Außerdem seien Auktionen nur einer von mehreren Wegen, um sich einen Transitplatz zu sichern.

Globale Lage erhöht den Druck
Der Verkehr durch den Kanal hat zuletzt zugenommen, da der Krieg im Iran die Handelsströme stört und Käufer nach alternativen Lieferungen suchen. Das treibt die Exporte von den USA nach Asien und in andere Regionen an. Trotz der angespannten Weltlage arbeite der Kanal weiterhin zuverlässig, betonte die Kanal-Behörde.

Lesen Sie auch:
Schiffe verschwinden und tauchen plötzlich woanders wieder auf – das erweckt Zweifel, ob die USA ...
Vorbild Russland?
US-Blockade von Hormuz: Geisterrouten florieren
15.04.2026

Schiffe in der Warteschleife
Am Donnerstag hatten 102 Schiffe eine Reservierung für die Durchfahrt, während weitere 25 ohne gebuchten Platz warteten. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 fuhren 6288 seetüchtige Schiffe durch den Kanal. Das waren um 3,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Jänner passierten im Schnitt 34 Schiffe pro Tag den Kanal, im März waren es dann um drei mehr. An Spitzentagen fuhren sogar mehr als 40 Tanker durch den Kanal.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
17.04.2026 09:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Brüchige Waffenruhe
Gaza: Israel jagt vier Hamas-Tunnel in die Luft
Das US-Militär hat wieder ein Boot im Pazifik angegriffen.
Mehrere Tote
US-Militär griff wieder mutmaßliches Drogenboot an
Cambridge University in Großbritannien
Ab dem Jahr 2027
Großbritannien kehrt ins Programm Erasmus zurück
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
250.153 mal gelesen
Tirol
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
96.116 mal gelesen
Montagabend brach der Brand aus (li.) – und die Situation am Dienstagvormittag (Bild rechts).
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
95.279 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
879 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
876 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Wirtschaft
Kerosin knapp: Europas Lager „in 6 Wochen leer“
828 mal kommentiert
Befürchtet wird, dass die Maschinen bald am Boden bleiben müssen.
Mehr Wirtschaft
Für mehr „Effizienz“
EU-Studie sieht „gute Gründe“ für Vermögenssteuern
Stau am Panamakanal
Tanker zahlt Millionen für schnellere Durchfahrt
„Es ist sehr ruhig“
Teuerung und Konflikt in Nahost dämpfen Reiselust
Fahrgastzahlen, Gewinn
„Licht und Schatten“: ÖBB präsentiert Jahreszahlen
„Krone“-Kommentar
Die Rückkehr des Rainer Seele
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf