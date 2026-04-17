Teuerung und Konflikt in Nahost dämpfen Reiselust

„Acht-Prozent-Klausel gibt es schon lange“

Und die Obfrau gibt auch Entwarnung bezüglich etwaiger Sorgen, dass ein Flug – heute gebucht – wegen steigender Ölpreise plötzlich sprunghaft teurer wird. „Ja, es gibt eine Klausel bei den Airlines, dass ein Flug – je nach Situation – nachträglich um maximal acht Prozent teurer oder auch günstiger werden kann. Diese Klausel gibt es aber schon lange und sie wurde erst einmal angewandt.“ Abschließend betont Haberl, dass das Kerosin schon vor langer Zeit gekauft wurde, „es handelt sich ja um Termingeschäfte“.