Sarah Ferguson ist in Österreich untergetaucht!

Schon seit Monaten soll Sarah Ferguson als Wellness-Nomadin durch Europa tingeln. Jetzt wurde sie zum ersten Mal seit sieben Monaten von Paparazzi erwischt – und das ausgerechnet in Österreich!
Während ihr Ex-Gatte Andrew Mountbatten-Windsor nach dem Umzug von der Wood Farm in die Marsh Farm in Sandringham Trübsal blasen soll, genießt Sarah Ferguson weiterhin ihr Leben als Wellness-Nomadin. Denn Fergie ist nun zum ersten Mal seit sieben Monaten wieder gesichtet worden – und das in Österreich!
Fergie will undercover bleiben
Fotos, die die britische „Sun“ exklusiv veröffentlichte, zeigen die 66-Jährige demnach vor einem luxuriösen Ski-Resort. Wo genau sich Fergie bei uns versteckt hält, das schreibt die Zeitung nicht. Fix scheint aber, dass sie wirklich alles dafür tut, um undercover zu bleiben.
Denn vom Glamour der Royal Family ist nur wenig übrig geblieben. Stattdessen trug Fergie ihre rote Mähne an dem Tag, an dem die Paparazzi-Fotos entstanden, zusammengebunden und unter einem hellblauen Schirmkapperl versteckt. Zur marineblauen Jacke kombinierte die ehemalige Herzogin von York eine farblich passende Hose und Sneakers.
„Perfekter Ort, um unterzutauchen“
„Fergie hat sich hoch oben in den Alpen sehr unauffällig verhalten“, bestätigte auch ein Insider der britischen Zeitung, ohne auf den genauen Aufenthaltsort der 66-Jährigen einzugehen. „Sie wurde lange nicht gesehen und wollte das ganz offensichtlich auch so beibehalten. Ihre Kleiderwahl war ganz offensichtlich sorgfältig darauf ausgerichtet, nicht erkannt zu werden.“
Auch ihre Unterkunft in Österreich scheint Sarah Ferguson mit Bedacht gewählt zu haben, so der Insider weiter: „Die Gegend ist absolut wunderschön und meistens sehr ruhig. Somit ist es der perfekte Ort für eine so prominente Persönlichkeit wie sie, um unterzutauchen, wenn es heiß hergeht.“
Immer wieder in Österreich zu Gast
Dass Sarah Ferguson sich ausgerechnet ein Luxus-Skiresort in Österreich als stillen Rückzugsort ausgesucht hat, scheint übrigens nicht weiter verwunderlich. Immerhin genoss Fergie in den letzten Jahren immer wieder die österreichische Gastfreundschaft.
So besuchte Fergie etwa mehrfach Altaussee – einmal, um sich nach ihrer Hautkrebs-Diagnose im Jahr 2024 eine Auszeit zu gönnen, ein anderes Mal rutschte sie ins Jahr 2025. Und im Advent vor zwei Jahren reiste die Ex-Herzogin von York etwa nach Wien und Salzburg, um dort die Weihnachtsgeschenke für ihre Liebsten einzukaufen.
Diese TikTok-Videos zeigen Sarah Ferguson bei ihren Besuchen in Österreich:
Letzter öffentlicher Auftritt im September
Die aktuellen Enthüllungen im Epstein-Skandal hatten zuletzt nicht nur Auswirkungen auf Andrew Mountbatten-Windsor, sondern auch auf Sarah Ferguson. Wie ihr Ex-Gatte verlor auch sie ihren Titel Herzogin von York und musste aus der Royal Lodge ausziehen.
Ihren letzten öffentlichen Auftritt absolvierte sie am 16. September des letzten Jahres bei der Trauerfeier für Katharine von Kent in der Westminster Cathedral in London. Seitdem hat sich Fergie weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
Ende März gab es immerhin ein Lebenszeichen der Ex-Herzogin: Damals meldete sich ein Sprecher Fergusons zu Wort, um zu dementieren, dass die 66-Jährige plane, die Corgis der verstorbenen Queen Elizabeth für eine Reality-Show klonen zu lassen. Das Angebot eines TV-Studios habe sie zwar bekommen, aber abgelehnt, unterstrich dieser.
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