Sarah Ferguson ist in Österreich untergetaucht!

„Perfekter Ort, um unterzutauchen“

„Fergie hat sich hoch oben in den Alpen sehr unauffällig verhalten“, bestätigte auch ein Insider der britischen Zeitung, ohne auf den genauen Aufenthaltsort der 66-Jährigen einzugehen. „Sie wurde lange nicht gesehen und wollte das ganz offensichtlich auch so beibehalten. Ihre Kleiderwahl war ganz offensichtlich sorgfältig darauf ausgerichtet, nicht erkannt zu werden.“