Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Luxus-Skiresort

Sarah Ferguson ist in Österreich untergetaucht!

Royals
17.04.2026 08:40
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Schon seit Monaten soll Sarah Ferguson als Wellness-Nomadin durch Europa tingeln. Jetzt wurde sie zum ersten Mal seit sieben Monaten von Paparazzi erwischt – und das ausgerechnet in Österreich!

0 Kommentare

Während ihr Ex-Gatte Andrew Mountbatten-Windsor nach dem Umzug von der Wood Farm in die Marsh Farm in Sandringham Trübsal blasen soll, genießt Sarah Ferguson weiterhin ihr Leben als Wellness-Nomadin. Denn Fergie ist nun zum ersten Mal seit sieben Monaten wieder gesichtet worden – und das in Österreich!

Fergie will undercover bleiben
Fotos, die die britische „Sun“ exklusiv veröffentlichte, zeigen die 66-Jährige demnach vor einem luxuriösen Ski-Resort. Wo genau sich Fergie bei uns versteckt hält, das schreibt die Zeitung nicht. Fix scheint aber, dass sie wirklich alles dafür tut, um undercover zu bleiben.

Sarah Ferguson tut alles, um in Österreich nicht erkannt zu werden. Doch Paparazzi der „Sun“ ...
Sarah Ferguson tut alles, um in Österreich nicht erkannt zu werden. Doch Paparazzi der „Sun“ erwischten sie vor einem Luxus-Ski-Resort in den Alpen.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Denn vom Glamour der Royal Family ist nur wenig übrig geblieben. Stattdessen trug Fergie ihre rote Mähne an dem Tag, an dem die Paparazzi-Fotos entstanden, zusammengebunden und unter einem hellblauen Schirmkapperl versteckt. Zur marineblauen Jacke kombinierte die ehemalige Herzogin von York eine farblich passende Hose und Sneakers. 

„Perfekter Ort, um unterzutauchen“
„Fergie hat sich hoch oben in den Alpen sehr unauffällig verhalten“, bestätigte auch ein Insider der britischen Zeitung, ohne auf den genauen Aufenthaltsort der 66-Jährigen einzugehen. „Sie wurde lange nicht gesehen und wollte das ganz offensichtlich auch so beibehalten. Ihre Kleiderwahl war ganz offensichtlich sorgfältig darauf ausgerichtet, nicht erkannt zu werden.“

Andrew Mountbatten-Windsor ist nach Ostern endlich in die Marsh Farm umgezogen. Seine Ex-Gattin ...
Andrew Mountbatten-Windsor ist nach Ostern endlich in die Marsh Farm umgezogen. Seine Ex-Gattin Sarah Ferguson frönt derweil ein Leben als Wellness-Nomadin und weilt derzeit in Österreich.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Auch ihre Unterkunft in Österreich scheint Sarah Ferguson mit Bedacht gewählt zu haben, so der Insider weiter: „Die Gegend ist absolut wunderschön und meistens sehr ruhig. Somit ist es der perfekte Ort für eine so prominente Persönlichkeit wie sie, um unterzutauchen, wenn es heiß hergeht.“

Immer wieder in Österreich zu Gast
Dass Sarah Ferguson sich ausgerechnet ein Luxus-Skiresort in Österreich als stillen Rückzugsort ausgesucht hat, scheint übrigens nicht weiter verwunderlich. Immerhin genoss Fergie in den letzten Jahren immer wieder die österreichische Gastfreundschaft. 

Sarah Ferguson war 2024 in Altaussee zu Gast. Damals nahm sie sich nach ihrer Hautkrebs-Diagnose ...
Sarah Ferguson war 2024 in Altaussee zu Gast. Damals nahm sie sich nach ihrer Hautkrebs-Diagnose eine Auszeit.(Bild: instagram.com/sarahferguson15)

So besuchte Fergie etwa mehrfach Altaussee – einmal, um sich nach ihrer Hautkrebs-Diagnose im Jahr 2024 eine Auszeit zu gönnen, ein anderes Mal rutschte sie ins Jahr 2025. Und im Advent vor zwei Jahren reiste die Ex-Herzogin von York etwa nach Wien und Salzburg, um dort die Weihnachtsgeschenke für ihre Liebsten einzukaufen.

Diese TikTok-Videos zeigen Sarah Ferguson bei ihren Besuchen in Österreich:

Letzter öffentlicher Auftritt im September
Die aktuellen Enthüllungen im Epstein-Skandal hatten zuletzt nicht nur Auswirkungen auf Andrew Mountbatten-Windsor, sondern auch auf Sarah Ferguson. Wie ihr Ex-Gatte verlor auch sie ihren Titel Herzogin von York und musste aus der Royal Lodge ausziehen. 

Ihren letzten öffentlichen Auftritt absolvierte sie am 16. September des letzten Jahres bei der Trauerfeier für Katharine von Kent in der Westminster Cathedral in London. Seitdem hat sich Fergie weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Lesen Sie auch:
Seit Monaten ist unklar, wo Sarah Ferguson nach ihrem Auszug aus der Royal Lodge steckt – jetzt ...
Wegen Klon-Corgis!
Sarah Ferguson meldet sich überraschend zu Wort!
23.03.2026
Einstimmiger Beschluss
Epstein-Skandal: Sarah Ferguson verlor Ehrentitel
26.03.2026

Ende März gab es immerhin ein Lebenszeichen der Ex-Herzogin: Damals meldete sich ein Sprecher Fergusons zu Wort, um zu dementieren, dass die 66-Jährige plane, die Corgis der verstorbenen Queen Elizabeth für eine Reality-Show klonen zu lassen. Das Angebot eines TV-Studios habe sie zwar bekommen, aber abgelehnt, unterstrich dieser.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
17.04.2026 08:40
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Sarah Ferguson
ÖsterreichEuropaAlpen
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
250.153 mal gelesen
Tirol
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
96.116 mal gelesen
Montagabend brach der Brand aus (li.) – und die Situation am Dienstagvormittag (Bild rechts).
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
95.279 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
879 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
876 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Wirtschaft
Kerosin knapp: Europas Lager „in 6 Wochen leer“
828 mal kommentiert
Befürchtet wird, dass die Maschinen bald am Boden bleiben müssen.
Mehr Royals
In Luxus-Skiresort
Sarah Ferguson ist in Österreich untergetaucht!
Nach Tod ihres Vaters
Trauernde Königin Mary zeigte sich tapfer lächelnd
Großer Meilenstein!
Belgiens Prinzessin Eléonore feiert 18. Geburtstag
Herzogin packt aus!
Meghan: „Bin weltweit am meisten gemobbte Person“
Kommt nicht zur Party
Schwedens König muss ohne Mette-Marit feiern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf