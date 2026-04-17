Sorge um Gesundheit: Schüler lagen im Asbest-Staub

Staub eingeatmet

Nicht nur habe keiner der Teilnehmenden eine Schutzmaske getragen, obwohl dies bei der Einfahrt zum Steinbruch ausgeschildert ist, kritisiert die NGO. „Um Bergungen zu proben, wurden Schüler in hochgradig asbesthaltigem Gestein vergraben oder gar auf staubige Förderbänder gelegt, wo zuvor Unmengen an asbestbelastetem Gestein zerkleinert wurden“, sagt Stefan Stadler von Greenpeace. Auch die Kleidung sei dadurch kontaminiert worden, der Staub gelangte so in Autos und Innenräume. „Die Gesundheit der vielen Einsatzkräfte und Freiwilligen wurde aufs Spiel gesetzt“, so Stadler.